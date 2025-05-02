G.G. Polis Üzerine Araç Sürdü!

OLAYIN DETAYLARI VE YASAKLARA RAĞMEN MÜDAHALE

CHP’li milletvekillerini taşıyan otobüsü kullanan G.G., “dur” ihtarına uymayarak polisin üzerine doğru ilerledi. Bu olay sonrasında G.G.’ye yurt dışı yasağı ve ev hapsi verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından G.G. hakkında bir dizi suçlamadan dolayı suç duyurusunda bulunuldu. EGM yaptığı açıklamada, Türkiye’nin başkenti Ankara’da, Ankara Valiliği tarafından yürütülen eylem yasağına rağmen, 23 Nisan Çarşamba günü otobüsün “girişinin ve bulunmasının yasak olduğu” belirtilen Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalıştığını belirtti.

EMNİYET’TEN SUÇ DUYURUSU VE TAHRİK EDİCİ HAREKETLER

EGM, açıklamasında sürücünün görevli polis memurunun “dur” ihtarına karşılık vermediğini ifade ederek, “Aracı, bir silah gibi kullanarak ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürdü. Polisimiz son anda kaçarak ezilmekten kurtuldu.” dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü, G.G. hakkında “kasten öldürme”, “kasten yaralama” ve “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından dava açılması için başvuruda bulunuldu.

BİLİMSEL KAMU DÜZENİNE YAPILAN TEHDİT

Yaşanan duruma İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da kayıtsız kalmadı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil, devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir.” ifadelerini kullandı. Yerlikaya, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu vurgularken, “Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır.” dedi. Ayrıca, polis ekiplerinin milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, “Polisimize yönelik fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz.” şeklinde ekledi.