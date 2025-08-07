Gabbard, Uzaylıların Var Olabileceğini Belirtti

DÜNYA DIŞI YAŞAM OLASILIĞI

ABD’nin Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, yeni katıldığı bir podcast yayını sırasında dünya dışı yaşam olasılığına inandığını dile getirdi. Ancak hükümetin bu konudaki bilgileri hakkında fazla ayrıntı vermekten çekindi. Gabbard, ABD istihbaratına bağlı 18 kurumun başında bulunuyor ve aynı zamanda Başkan Donald Trump’ın istihbarat konularındaki en üst düzey danışmanı olarak görev yapıyor.

UZAYLI VARLIKLAR HAKKINDA DÜŞÜNCELER

New York Post’un “Pod Force One” adlı podcast’inde sunucu Miranda Devine, Gabbard’a “Uzaylılar gerçek olabilir mi?” diye sordu. Gabbard, “Kendi görüş ve fikirlerim var.” yanıtını verirken, “Bu görevde, neyi paylaşabileceğim konusunda dikkatli olmam gerekiyor.” şeklinde konuştu. Uzaylıların ve UFO’ların varlığına inanıp inanmadığı sorulduğunda ise, “Evet.” dedi.

New York Post’a göre, Gabbard şu an için konu hakkında daha fazla konuşmaya hazır olmadığını, ancak ekibinin ilerleyen dönemde kamuoyuna şeffaf bilgi sunacağını belirtti. Ayrıca, geçen yıl New Jersey semalarında görülen insansız hava araçlarının olaylarından bahsederek, bu konuda hala “çok sayıda cevapsız sorum” olduğunu ifade etti. Hem Biden hem de Trump yönetimlerinden yetkililer, görülen nesnelerin aslında kişisel, profesyonel ve resmi uçuşların birleşiminden ibaret olduğunu ileri sürdü.

ÇİN BALONU VE İSTİHBARAT BİLGİLERİ

Gabbard, 2023’te ABD üzerinde uçan ve Çin’e ait olduğu iddia edilen casus balon hakkında istihbarat topluluğunun “çok sayıda gizli bilgiye” sahip olduğunu belirtti. Dönemin Başkanı Joe Biden, balonun bir hafta boyunca ABD üzerinde uçmasının ardından Güney Carolina açıklarında düşürülmesi talimatını vermişti. Gabbard, bu balonla ilgili istihbarat topluluğunun ne bildiği konusunda daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.