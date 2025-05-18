Galatasaray 5. Yıldızı Aldı mı?

GALATASARAY’IN YENİ HEDİFİ

2014-2015 sezonunda 20. şampiyonluğunu kazanarak Türkiye’de 4 yıldızlı armayı takan tek takım olan Galatasaray, şimdi 5. yıldız için hazırlık yapıyor. Taraftarlar, “Galatasaray 5 yıldız oldu mu?” ve “5. yıldız ne zaman gelecek?” gibi soruların cevaplarını bulmaya çalışıyor. 2023-2024 sezonunda Konyaspor’u deplasmanda 3-1 yenerek Süper Lig’de 24. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 102 puanla lig tarihinin puan rekorunu kırmayı başardı. Eğer bu hafta, 18 Mayıs Pazar günü Kayseri ile oynanacak maçı da kazanırsa, şampiyonluğunu kesin olarak elde edecek ve 5. yıldızını armasına ekleyecek.

ŞAMPİYONLUK SAYILARI VE YILDIZLAR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurallarına göre, Süper Lig’de her 5 şampiyonluk bir yıldızı temsil ediyor. Bu sistemi sıralamak gerekirse: 5 şampiyonluk = 1 yıldız, 10 şampiyonluk = 2 yıldız, 15 şampiyonluk = 3 yıldız, 20 şampiyonluk = 4 yıldız ve 25 şampiyonluk = 5 yıldız şeklinde belirleniyor.

Galatasaray, 24 şampiyonlukla 4 yıldıza sahip. 25. şampiyonluğunu kazanması durumunda, Türk futbol tarihinde 5 yıldızlı armayı takan ilk takım olma unvanını elde edecek.