Galatasaray’da Ajax Maçı Öncesi Sakatlık Şoku

GALATASARAY’DA SAKATLIK GÜNDEMİ

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray’da sakatlıkları merak konusu olan Ismail Jakobs ve Kerem Demirbay hakkında önemli gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılı takım, İstanbul’da son antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanın ardından Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

SAKATLIKLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Yener İnce, Kerem Demirbay’ın sakatlığının durumunu değerlendirerek, “Kerem Demirbay’ın kasık adalesinde bir sıkıntı oldu ve sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak” dedi. Ismail Jakobs’un durumu ile ilgili de bilgi veren İnce, “Ismail Jakobs bir önceki maç aşil tendonunda ağrı hissetmişti. Oyundan aldık, şu an takımla çalışıyor, durumuna bakılacak” şeklinde konuştu.