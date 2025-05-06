Galatasaray’da Kutlama Hazırlıkları Başladı

GALATASARAY’DAN KUTLAMA HAZIRLIKLARI

Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki farkın 8’e çıkmasıyla kutlama hazırlıklarına hızla başladı. Matematiksel olarak şampiyonluğun ilan edilmesi ile birlikte ilk olarak 5 yıldızlı ürünler satışa sunulacak. 5 yıldızlı formalar, tişörtler, bayraklar, atkılar ve daha birçok ürünü içeren bu hazırlıklar için Galatasaray Store’lara, “Hazırlıklara başlayın” talimatı verildi.

FORMALARIN SATIŞI HIZLANACAK

Aslan’ın forma tedarikçisi Puma ile daha önce yapılan görüşmeler sonucunda, 5 yıldızlı formaların şampiyonluğun ilan edilmesinden hemen sonra satışa çıkarılmasına karar verildi. Bu düzenlemelerle birlikte 730 bin seviyesinde olan satışların, sezon sonunda 5. yıldız etkisiyle 1 milyonu aşması bekleniyor.

YENİKAPI’DA KUTLAMA PLANLARI

Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarında RAMS Park’ın yanı sıra Yenikapı Meydanı’nda da etkinlik yapmayı planlıyor. Kutlamaların geniş bir katılımla gerçekleşmesi hedefleniyor.