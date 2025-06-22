Galatasaray’dan İlkay Gündoğan’a Kesin Yalanlama!

GALATASARAY’DAN İLKAY GÜNDOĞAN İDDİALARINA NET YALANLAMA

Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray, 2025-26 sezonu öncesi transfer piyasasında hareketli bir dönem geçiriyor. İngiliz ve Fransız basınında yer alan, Manchester City’nin yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan’ın sarı-kırmızılılarla anlaştığı iddiaları gündemi sarsmıştı. Ancak Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

ABULLAH KAVUKÇU’DAN RESMİ AÇIKLAMA

21 Haziran 2025 tarihinde yaptığı açıklamada Abdullah Kavukçu, İlkay Gündoğan transferiyle ilgili spekülasyonlara net bir cevap verdi: “Galatasaray’da son günlerde transferde adı anılan İlkay Gündoğan’la ilgili şu an için bir transfer durumu yok. İlkay çok özel ve çok önemli bir oyuncu. Ama benim adıma farklı açıklamalar yapılıyor, bunlar gerçeği yansıtmıyor. Galatasaray’ın transfer gündeminde önceliği sadece Osimhen ve kaleci transferi.” Kavukçu’nun bu ifadeleri, İngiliz basınından The Sun ve Fransız basınından L’Equipe’in “Galatasaray, İlkay Gündoğan ile anlaştı” şeklindeki haberlerini yalanladı. Sarı-kırmızılılar, transfer stratejilerinin Victor Osimhen’in bonservisinin alınması ve kaleci transferine odaklandığını net bir biçimde ortaya koydu.

İLKAY GÜNDOĞAN’IN PERFORMANSI

34 yaşındaki Alman milli oyuncu İlkay Gündoğan, Manchester City formasıyla bu sezon 50 maçta 3 gol ve 7 asistlik bir performans sergiliyor.