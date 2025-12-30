Galatasaray’dan Sosyal Medya Üzerine Suç Duyurusu

Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya üzerinde kulübü suç örgütleriyle ve yasadışı faaliyetlerle ilişkilendirmeye yönelik yapılan paylaşımlar nedeniyle çok sayıda kullanıcı hakkında hukuki işlem başlattı. Açıklamada “Kulübümüzü bilinçli şekilde suç örgütleriyle, yasadışı faaliyetlerle veya gerçek dışı senaryolarla ilişkilendirmeye çalışan kişi ve odaklar hakkında kapsamlı ve kararlı bir hukuki mücadele süreci başlatılmıştır.” denildi.

HUKUKİ MÜDAHALE BAŞLATILDI

Açıklamanın devamında, son zamanlarda organize bir şekilde hareket eden bir grup tarafından Galatasaray Spor Kulübü’nün adıyla çeşitli mecralarda yasadışı süreçler arasında ilişkilendirilmek amacıyla bir karalama kampanyası yürütüldüğü belirtildi. Kulüp, 120 yılı aşan köklü tarihi boyunca asla yasal olmayan yapılarla anılmadığını vurgulayarak, hukuku, adaleti ve kurumsal itibarını en temel değerleri arasında değerlendirdi.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Bu kapsamda belirtilen kullanıcıların geçmişteki paylaşımları nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun çeşitli maddeleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi. “Elde edilecek yeni tespitler doğrultusunda suç duyuruları önümüzdeki günlerde de kararlılıkla takip edilecektir.” şeklinde yapılan açıklamayla birlikte, Galatasaray ve şike kelimelerinin yan yana getirilmesiyle kulübü itibarsızlaştırmaya çalışanların hukuk önünde hesap vereceği belirtildi.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULDU

Kulüp, kamuoyunu yanıltmaya yönelik organize paylaşımlar ve asılsız iddiaların sahipleriyle teker teker mücadele edeceğini belirterek, “Galatasaray’ı karalama amacı taşıyan bu girişimlerin tamamı, kişi, unvan veya görünürlük ayrımı gözetilmeksizin hukuk önünde tek tek karşılık bulacaktır.” ifadesine yer verdi. Galatasaray Spor Kulübü, iftira ve tehditle, organize karalama kampanyalarıyla yol almaya çalışan hiçbir yapıya geçit vermeyeceğini ve bu durumu önceden olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğini duyurdu.