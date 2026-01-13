Galatasaray Fethiyespor’u İkinci Yarıda Mağlup Etti

Türkiye Kupası’nda grup aşamasının heyecanı sürüyor. A Grubu’nda oynanan 2. hafta mücadelesinde, Sait Karafırtınalar’ın teknik direktörlüğünü üstlendiği 2. Lig ekibi Fethiyespor ile Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Fethiye İlçe Stadyumu’nda hakem Ayberk Demirbaş’ın düdüğüyle karşı karşıya geldi. Galatasaray, konuk olduğu maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1’lik skor ile geçmeyi başardı.

GALATASARAY’IN GOL PERFORMANSI

Galatasaray’a galibiyeti getiren goller ise 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz’dan geldi. Fethiyespor’un tek golü ise 90. dakikada Uğur Ayhan’dan geldi.

ICARDI PENALTİDE İSTİKRARSIZLIK GÖSTERDİ

Sarı kırmızılı ekipte Mauro Icardi, 37. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Fethiyesporlu oyuncuların ceza sahasına erken girmesi nedeniyle tekrar edilen penaltıda Icardi, bir kez daha top başına geçti ancak bu sefer de Fethiyespor’un kalecisi Arda Akbulut’a takıldı.

GALATASARAY İÇİN 2’DE 2

Bu sonuçla Galatasaray, Türkiye Kupası’nda 2’de 2 yaparak puanını 6’ya çıkardı. Fethiyespor ise 1 puanda kaldı. Galatasaray, bir sonraki karşılaşmasını 4 Şubat’da İstanbulspor ile oynayacak. Ligde ise cumartesi günü Gaziantep FK’yı ağırlayacak. Fethiyespor ise kupada 3. maçında Trabzonspor ile deplasmanda mücadele edecek.