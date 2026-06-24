Galatasaray Jhon Duran’ı Kiralıyor

Spor
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Galatasaray, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı kırmızılı yönetim, hücum hattına yapılacak takviyeyi öncelikli hedef olarak belirledi. Mauro Icardi’nin durumu yakından izlenirken alternatif isimler üzerinde temaslar sürüyor.

JHON DURAN İLE KRİTİK AŞAMAYA GELİNDİ

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Jhon Duran ile görüşmelerde kritik aşamaya geldi. Kolombiyalı futbolcu şartlar konusunda sarı kırmızılı kulüple ortak noktada buluştu. Oyuncunun İstanbul ekibine transfer olmaya olumlu yaklaştığı öğrenildi.

OKAN BURUK'UN RAPORU OYLUMLU

Genç golcünün temsilcileri Galatasaray’a gelme isteğini iletti. Teknik direktör Okan Buruk da oyuncu hakkında olumlu rapor verdi. Yönetim, Duran’ın geçmişte yaşadığı bazı sorunları göz önünde bulunduruyor. Bu nedenle farklı alternatifler de değerlendirilmeye devam ediyor.

KİRALIK MODEL ÜZERİNDE ANLAŞMA

Galatasaray, Duran’ın bonservisini elinde bulunduran Al Nassr ile görüştü. Taraflar kiralama modeli üzerinden anlaşma sağladı. Transferin resmiyet kazanması halinde oyuncuya yıllık beş milyon euro ücret ödenecek.

YÖNETİM KARARINI BEKLİYOR

Transfer görüşmelerinde büyük ölçüde sona yaklaşıldı. Son sözü Galatasaray Yönetimi söyleyecek. Yönetimden onay çıkması durumunda resmi işlemler tamamlanacak. Jhon Duran da gelecek haberi bekliyor.

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