Galatasaray, Osimhen’e Mesaj Yolladı

GALATASARAY TRANSFER ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırıyor. Alman futbolcu Leroy Sane’nin transferini gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, forvet hattında hedeflerini Victor Osimhen üzerinde yoğunlaştırdı. Kulüp, şu anda Nijerya’da tatilde bulunan Osimhen’e yönelik net bir mesaj iletti.

FORVETTE ÖNCELİK OSIMHEN

Galatasaray, Osimhen’e şu ifadelerle seslendi: “Forvette önceliğimiz sensin. Napoli ile de anlaştık. Önümüzü görmemiz için kararını bir an önce vermen gerekiyor. İşin uzaması Galatasaray’a zarar verir. Tatilin bittikten sonra masaya gel konuşalım. Olumlu veya olumsuz, transferi sonuçlandıralım.”

BÜYÜK KULÜPLERİN GÖZDESİ

Osimhen, daha önce Manchester United ve Juventus’un ilgisini çekmişti. Ayrıca Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal de oyuncuya astronomik bir teklif yapmıştı. Ancak Nijeryalı yıldız bu teklifi reddetti.

TRANSFER SORULARINA YANIT VERMEDİ

Nijeryalı golcü, katıldığı bir YouTube programında transferle ilgili soruları yanıtsız bırakırken sadece, “Şu an sadece tatilime odaklandım, neler olacağını göreceğiz” açıklamasını yaptı. İtalyan basını ise Osimhen’in temmuz ortasına kadar kendisine herhangi bir kulüple imza atmayacağını iddia ediyor.