Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Yükseliş Peşinde

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında İspanya’nın Atletico Madrid ekibiyle karşı karşıya gelecek. İlk ayağı merakla beklenen bu karşılaşma öncesinde, temsilcimizin rakiplerinin oynadığı maçlarda dikkat çekici sonuçlar yaşandı. Galatasaray’ın aynı gruptaki rakiplerinden Bodo Glimt, Sarı-Kırmızılıların 8. hafta mücadelesinde mücadele edeceği Manchester City’yi 3-1 yenmeyi başardı. Diğer bir rakip olan Monaco ise Real Madrid karşısında 6-1’lik ağır bir yenilgi alarak sahadan ayrıldı.

GALATASARAY, OYNAMADAN YÜKSELİYOR

Fransız ekip elde ettiği bu ağır sonuçla 9 puanda kalarak averajını -6’ya düşürdü. Aynı puana sahip olan Galatasaray, henüz maça çıkmadan 0 averajla Monaco’nun üstüne çıkarak bir sıra yükseldi. Atletico Madrid ile oynanacak karşılaşma öncesinde, Devler Ligi’nde 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 9 puana sahip olan sarı kırmızılıların, bir üst tura geçme şanslarını artırmak adına hesaplar yapılmaya başlandı.

İLK 24 İÇİN OLASI SENARYOLAR

1) Kalan maçlardan en az bir galibiyet almak: Atletico veya Manchester City karşılaşmalarından birinin kazanılması durumunda, Galatasaray’ın büyük ihtimalle playoff turuna katılması ve Avrupa serüvenine devam etmesi bekleniyor.

2) Kalan iki maçtan 1 puan almak: Galatasaray’ın kalan iki maçından alacağı sadece bir puan bile, playoff hattına girebilmesi için kapı açabilir; ancak averaj durumu ve rakiplerin sonuçları belirleyici olacak.

3) Her iki maçı da kaybetmek: Kalan iki maçta galibiyet alamaması halinde bile Galatasaray’ın playoff umutları tamamen sona ermeyecek fakat averaj ve diğer maçların sonuçları bu durumda belirleyici rol oynayacak.