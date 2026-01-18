Galatasaray Transferinde PSV Engeliyle Karşılaştı

Devre arasında oyuncu transferi hedefleyen Galatasaray, henüz bu konuda herhangi bir adım atamadı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak PSV ile temasa geçti.

GALATASARAY PSV İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Fabrizio Romano’nun aktardığına göre Galatasaray, Jerdy Schouten’i kadrosuna katmak için PSV ile görüşmelere başladı. Ancak bu görüşmeler oldukça kısa sürdü. Hollanda temsilcisi, deneyimli futbolcuyu devre arasında bırakmayacaklarını Galatasaray’a iletti.

SCHOUTEN’İN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

PSV’nin kaptanlığını üstlenen Jerdy Schouten, bu sezon 26 maça çıkarak 1 gol ve 2 asistlik bir performansa imza attı.

