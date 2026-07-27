Galatasaray, Jamal Musiala İddiasını Yalanladı

Spor
Galatasaray ve Venezia takımlarının logosu, stadyum arka planında
Galatasaray, Venezia ile oynadığı hazırlık maçında transfer iddialarına yanıt vererek gündemi belirledi.
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Galatasaray’ın Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala’yı kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edilmişti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada bu iddialar yalanlandı. Açıklamada Bayern Münih ile anlaşma sağlanmadığı belirtildi.

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