Galatasaray’ın Jamal Musiala’yı kadrosuna kattığı yönündeki iddialar kısa sürede büyük yankı uyandırırken, hem sarı-kırmızılı kulüpten hem de Almanya’dan gelen peş peşe açıklamalar transfer söylentilerinin tamamen asılsız olduğunu ortaya koydu. Kulüp, Alman yıldızla anlaşma sağlandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını resmen duyurdu. Transfer piyasasının yakından takip edilen isimlerinden gelen bilgiler de bu iddiaları doğrulamadı.

GALATASARAY İDDİALARI YALANLADI

Son günlerde Jamal Musiala ile anlaşıldığı öne sürülmüştü. Bu gelişme taraftarlar arasında heyecan yaratmıştı. Ancak sarı-kırmızılı kulüp haberleri yalanladı.

BAYERN MÜNİH TRANSFERE ONAY VERMİYOR

Bayern Münih’in Musiala’yı gönderme planı bulunmuyor. Geçen sezon ayak kırığı yaşayan futbolcuya tam destek veriliyor. Genç yıldızın yeni sezonda takımda kalması bekleniyor.

MUSIALA İÇİN GÖRÜŞME YAPILMADI

Galatasaray ile Bayern Münih arasında transfer görüşmesi olmadı. Alman futbolcu yeni sezonda Bayern formasını kesin olarak giyecek. Bu açıklamalar iddiaları tamamen boşa çıkardı.