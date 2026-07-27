Galatasaray Musiala İddialarını Yalanladı

Spor
Gülümseyen genç bir futbolcu, elini başına koymuş
Galatasaray, Jamal Musiala ile ilgili transfer iddialarını yalanlayarak, Bayern Münih'in oyuncuyu bırakma niyetinin olmadığını açıkladı.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Galatasaray’ın Jamal Musiala’yı kadrosuna kattığı yönündeki iddialar kısa sürede büyük yankı uyandırırken, hem sarı-kırmızılı kulüpten hem de Almanya’dan gelen peş peşe açıklamalar transfer söylentilerinin tamamen asılsız olduğunu ortaya koydu. Kulüp, Alman yıldızla anlaşma sağlandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını resmen duyurdu. Transfer piyasasının yakından takip edilen isimlerinden gelen bilgiler de bu iddiaları doğrulamadı.

GALATASARAY İDDİALARI YALANLADI

Son günlerde Jamal Musiala ile anlaşıldığı öne sürülmüştü. Bu gelişme taraftarlar arasında heyecan yaratmıştı. Ancak sarı-kırmızılı kulüp haberleri yalanladı.

BAYERN MÜNİH TRANSFERE ONAY VERMİYOR

Bayern Münih’in Musiala’yı gönderme planı bulunmuyor. Geçen sezon ayak kırığı yaşayan futbolcuya tam destek veriliyor. Genç yıldızın yeni sezonda takımda kalması bekleniyor.

MUSIALA İÇİN GÖRÜŞME YAPILMADI

Galatasaray ile Bayern Münih arasında transfer görüşmesi olmadı. Alman futbolcu yeni sezonda Bayern formasını kesin olarak giyecek. Bu açıklamalar iddiaları tamamen boşa çıkardı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Türkiye Pasaportu dünya sıralaması belli oldu: 81. sırada

Passport Reports, dünya pasaport sıralamasına ilişkin son raporunu yayımladı; rapora göre Türkiye pasaportu küresel listede 80. sırada yer aldı. Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülkeler ile sınır kapısında vize alabildiği destinasyonların dikkate alındığı rapor, Türkiye pasaportunun dünya genelindeki hareketlilik gücünü ortaya koydu.
Manşet

Erdoğan’dan Çerçeve Yasa Uyarısı

Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya girildi, dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan süreç uzamasın ve Meclis kapanmadan tamamlansın uyarısı yaptı. Erdoğan, Cumhur İttifakı ile iyi bir süreç yönettiklerini belirtti.
Manşet

2026-YKS Tercihleri Yarın Başlıyor

2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı ve üniversite adayları için tercih süreci yarın başlıyor. 20-21 Haziran'da yapılan sınava toplam 2 milyon 425 bin 627 kişi katıldı.
Manşet

Veliler Uyum Haftasına Katılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere giderek çanta aramasından devamsızlığa kadar birçok alanda yeni kurallar getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, okul öncesi ve birinci sınıf uyum haftalarında velilerin de aktif katılımını öngörüyor.
Manşet

Beyoğlu’nda Sokak Temizlerken Ceset Bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda bir temizlik işçisi sabah saatlerinde kaldırımda hareketsiz bir kişi fark etti. 27 Temmuz Pazartesi günü saat 06.20 sıralarında yaşanan olay Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi.