Gayrimenkul Piyasasında 2026 Değişiklikleri Başladı

Gayrimenkul PİYASASI YENİ DÜZENLEMELERLE BAŞLADI

2026 yılı, gayrimenkul sektöründe önemli değişiklikler ile açılış yaptı. Yılın ilk günlerinden itibaren, konutların el değiştirmesi sırasında satış bedelleri artık gerçek piyasa değeri üzerinden beyan edilmeye başlandı. Bu yeni düzenleme sayesinde tapu harçları, satış tutarının yüzde 4’ü üzerinden hesaplanmaya konuldu. Daha önce uygulanan ve genellikle piyasa değerinin altında kalan belediyelerce belirlenen rayiç bedeller üzerinden yapılan harç ödemeleri sona erdi. Uygulanan yeni sistem, tapu işlemlerinin toplam maliyetinin artmasına sebep oldu.

TAPU İŞLEMLERİNE EK ÜCRET GELDİ

Diğer yandan, tapu müdürlüklerindeki her işlem için 6 bin 681 TL döner sermaye ücreti alınmaya devam ediyor. Bu kalem, konut alım-satım sürecinde ek masraflar arasında yer almakta. Mülk sahipleri için hayata geçirilen bu yeni düzenleme Şubat ayında daha da genişleyecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN RESMİ YETKİ ZORUNLULUĞU

Konutunu satılığa sunan mülk sahipleri için “e-devlet üzerinden resmi yetki verme zorunluluğu” devreye girecek. Emlakçılar, bu resmi yetkiyi almadan mülkü pazarlama işlemlerine geçemeyecek ve ilgili mülke dair “satılık” duyurusu ilan mecralarında yayınlanamayacak.