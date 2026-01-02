Gaziantep FK Transfer Hedeflerini Trabzonspor İle Belirliyor

Gaziantep FK’nın transfer faaliyetleri hızlanmaya başladı. Kırmızı-siyahlı ekip, Trabzonspor’da yer alan Kazeem Olaigbe ve Denis Dragus için resmi bir teklif sunduğu öğrenildi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin önümüzdeki birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

OLAIGBE VE DRAGUS’A KANCAYI ATTI

Teknik direktör Burak Yılmaz’ın her iki futbolcuyu da kadrosunda görmek istediği ve bu nedenle yönetimin önceliğini bu transferlere ayırdığı ifade ediliyor. Gaziantep FK’nın, Trabzonspor’dan gelecek yanıt doğrultusunda transfer planlarını şekillendireceği bildirildi. Bordo-mavili kulübün henüz resmi bir geri dönüş yapmamış olması, şehirde ve taraftarlar arasında bir merak oluştururken, görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediğine dair kulis bilgileri dikkat çekiyor.