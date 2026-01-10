Gaziosmanpaşa’da Sıcak Kanlı Cinayet: Firari Hükümlü Kaçtı

gaziosmanpasa-da-sicak-kanli-cinayet-firari-hukumlu-kacti

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi, Karayolları Mahallesi’nde bir gencin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Ömer Şirin, evinin önünde beklediği esnada bir araçtan açılan ateşle ağır yaralanarak hastaneye gitti; ancak burada hayatını kaybetti.

HUSUMET NEDENİYLE SALDIRI

Polis, olayla ilgili yaptığı incelemelerde saldırıda kullanılan aracın çalıntı olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar ve ifadeler neticesinde, suçu işleyen kişinin, hayatını kaybeden Şirin’in husumetlisi, 30 ayrı dosyadan kesinleşmiş 8 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan Mustafa Ş. olduğu tespit edildi.

FİRARİ HÜKÜMLÜYÜ YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Olayla ilgili incelemeleri sürdüren güvenlik güçleri, firarda olan hükümlüyü yakalamak için operasyon başlattı. Ayrıca, hükümlünün babası K.Ş.’nin polise başvurarak oğlunun cinayet işlediğini ve kendisine tehditler yapıldığını bildirdiği öğrenildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Cansever’in Sağlık Durumu Hayranlarını Üzüntüye Boğdu

Lösemi tedavisine başlayan şarkıcı Cansever'in son paylaşımı, hayranlarını derinden etkileyerek üzüntü yarattı.
Gündem

İstanbul İçin Kar Yağışı Uyarısı: Okullar Tatil Olacak Mı

İstanbul'da hafta sonu etkili olacak soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı bekleniyor. Gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi.
Gündem

TFF 43 Antrenörü PFDK’ya Sevk Etti

Süper Lig kulüplerinde son 5 yılda görev yapmış 43 antrenör, bahis oynamaktan dolayı disiplin kuruluna sevk edildi.
Gündem

Buruk Ve Tedesco Derbi Öncesi Açıklamalarda Bulundu

Okan Buruk ve Domenico Tedesco, Süper Kupa finali öncesi yaptıkları açıklamalarda Buruk psikolojik avantajı vurgularken, Tedesco ise sabırsızlıklarını dile getirdi.
Gündem

Husumet Yüzünden Gelen Ölümcül Saldırı: Firari Hükümlü Aranıyor

Gaziosmanpaşa'da firari bir hükümlü, önceden husumet beslediği kişiyi evinin önünde öldürdü ve ardından ortadan kayboldu. Kesinleşmiş hapis cezası 8 yıl 11 ay 15 gün.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.