Gaziosmanpaşa’da Sıcak Kanlı Cinayet: Firari Hükümlü Kaçtı

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi, Karayolları Mahallesi’nde bir gencin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Ömer Şirin, evinin önünde beklediği esnada bir araçtan açılan ateşle ağır yaralanarak hastaneye gitti; ancak burada hayatını kaybetti.

HUSUMET NEDENİYLE SALDIRI

Polis, olayla ilgili yaptığı incelemelerde saldırıda kullanılan aracın çalıntı olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar ve ifadeler neticesinde, suçu işleyen kişinin, hayatını kaybeden Şirin’in husumetlisi, 30 ayrı dosyadan kesinleşmiş 8 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan Mustafa Ş. olduğu tespit edildi.

FİRARİ HÜKÜMLÜYÜ YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Olayla ilgili incelemeleri sürdüren güvenlik güçleri, firarda olan hükümlüyü yakalamak için operasyon başlattı. Ayrıca, hükümlünün babası K.Ş.’nin polise başvurarak oğlunun cinayet işlediğini ve kendisine tehditler yapıldığını bildirdiği öğrenildi.