Gazze’deki Can Kaybı 54 Bin 321

SOYKIRIM DEVAM EDİYOR

Gazze’de yaşayan masum siviller, zor koşullar altında hayatlarını sürdürmeye çabalarken, İsrail ordusu katliamlarına devam ediyor. Yoğun bombardımanlar altında Gazze Şeridi’nde can kaybı sayısı her geçen gün artış gösteriyor.

SON DURUM HAKKINDA BİLGİLER

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırıları sonucu yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara dair son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte hastanelere 72 ölü ve 278 yaralının getirildiği belirtildi.

KAYIPLARDA CİDDİ ARTISLAR YAŞANIYOR

İsrail ordusunun, 19 Ocak’taki ateşkesi bozarak 18 Mart’tan bu yana düzenlediği bombardımanlarda 4 bin 58 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 11 bin 729 kişinin yaralandığı bildirildi. 7 Ekim 2023’ten itibaren gerçekleştirilen saldırılarda ise toplamda 54 bin 321 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısının da 123 bin 770’e yükseldiği ifade ediliyor.