Gazze Şeridi’nde Can Kaybı 71 Bin 439’a Ulaştı

gazze-seridi-nde-can-kaybi-71-bin-439-a-ulasti

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesiyle Gazze Şeridi’nde yeni saldırıların yanı sıra enkaz çalışmalarında da kayıplar artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 15 kişinin cenazesinin ulaştığı kaydedildi.

ATEŞKES DÖNEMİ KAYIPLARI ARTIYOR

Yapılan açıklamada, getirilen cenazelerden 13’ünün daha önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazları altından çıkarıldığı, 2’sinin ise ateşkese rağmen düzenlenen yeni saldırılarda yaşamını yitirdiği bildirildi. 10 Ekim’den beri, ateşkesin yürürlüğe girmesi ile ölenlerin sayısının 449’a ulaşmış olduğu, enkaz altından çıkarılan kişi sayısının da 710, yaralı sayısının ise bin 246 olarak güncellendiği belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI 71 BİNİ AŞTI

Açıklamalarda, İsrail’in operasyonlarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren ölen sivil sayısının 71 bin 439’a ulaştığı, toplam yaralı sayısının ise 171 bin 324 olduğuna dikkat çekildi.

DOĞA DA CAN ALIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, ayrıca bölgede meydana gelen şiddetli fırtına sonucu bir binanın çöktüğünü ve bu olayda 1 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Fırtına nedeniyle meydana gelen çökme olayları sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 25’e yükseldiği bilgisi verildi.

