Gazze Şeridi’ndeki Can Kaybı 71 Bin 441’e Yükseldi

gazze-seridi-ndeki-can-kaybi-71-bin-441-e-yukseldi

Gazze Şeridi’nde, ateşkese rağmen İsrail’in düzenlediği saldırıların bilançosu ağırlaşıyor. Bölgedeki insani kriz giderek derinleşirken, Filistinliler açlık ve susuzlukla mücadele ediyor ve yeterli tıbbi desteğe ulaşamıyor.

SON 24 SAATTE 5 KİŞİ DAHA YARALANDI

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 24 saat içinde 2 cenaze getirildiği ve 5 kişinin yaralandığı bildirildi. 10 Ekim’de ateşkesin uygulamaya girmesinden bu yana, hayatını kaybedenlerin sayısının 451’e, yaralı sayısının ise 1,251’e ulaştığı vurgulandı.

TOPLAM CAN KAYBI 71 BİN 441’E YÜKSELDİ

İsrail’in saldırıları başlangıç tarihi olan 7 Ekim 2023’ten itibaren, hayatını kaybedenlerin sayısının 71,441’e, yaralı sayısının ise 171,329’a yükseldiği kaydedildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Azerbaycan’da Tıp Öğrencisi Büşra Aksu Hayatını Kaybetti

Nahçıvan'da tıp öğrencisi 20 yaşındaki Büşra Aksu, bulunduğu evde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Younes Belhanda Al-Sailiya İle Anlaşma Sağladı

Younes Belhanda, Galatasaray ve Adana Demirspor'daki kariyerinin ardından Katar'ın Al-Sailiya takımına transfer oldu.
Gündem

TCMB Rezervleri Tarihi Seviyeye Yaklaştı

Merkez Bankası, haftalık istatistiklere göre rezervlerini yüzde 3,7 artırarak 196,1 milyar dolara çıkardı. Rezervler rekor seviyeye çok yaklaştı.
Gündem

Derya Çayırgan İBB Soruşturmasında Gözaltına Alındı

İstanbul'daki yolsuzluk davasında eski voleybolcu Derya Çayırgan gözaltına alındı; adli kontrol koşuluyla ev hapsine alındı ve serbest bırakıldı.
Gündem

Gazze’de Can Kaybı 71 Bin 441’e Ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 cenaze daha ulaştığını, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 71 bin 441'e çıktığını bildirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.