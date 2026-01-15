Gazze Şeridi’ndeki Can Kaybı 71 Bin 441’e Yükseldi

Gazze Şeridi’nde, ateşkese rağmen İsrail’in düzenlediği saldırıların bilançosu ağırlaşıyor. Bölgedeki insani kriz giderek derinleşirken, Filistinliler açlık ve susuzlukla mücadele ediyor ve yeterli tıbbi desteğe ulaşamıyor.

SON 24 SAATTE 5 KİŞİ DAHA YARALANDI

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 24 saat içinde 2 cenaze getirildiği ve 5 kişinin yaralandığı bildirildi. 10 Ekim’de ateşkesin uygulamaya girmesinden bu yana, hayatını kaybedenlerin sayısının 451’e, yaralı sayısının ise 1,251’e ulaştığı vurgulandı.

TOPLAM CAN KAYBI 71 BİN 441’E YÜKSELDİ

İsrail’in saldırıları başlangıç tarihi olan 7 Ekim 2023’ten itibaren, hayatını kaybedenlerin sayısının 71,441’e, yaralı sayısının ise 171,329’a yükseldiği kaydedildi.