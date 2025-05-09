“Gazze’ye Gıda Yardımı İçin Bekliyoruz.”

ABD’DEN YENİ ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Orta Doğu’daki gelişmelere dair gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Başkanı Donald Trump’ın “barışı güvence altına alacak, İsrail’i koruyarak Hamas’ı eli boş bırakacak ve Gazzelilere yardım edecek yaratıcı çözümler” çağrısında bulunduğunu hatırlattı. Bruce, Trump’ın son haftalarda ne yapılması gerektiği ve Gazze halkının durumu üzerine yoğun şekilde çalıştığını belirtti. Bunun yanı sıra, “Onun (Trump) ilham verici liderliği sayesinde bu çözüme, söz konusu yardımı ve gıdayı ulaştırabilmekten birkaç adım uzaklıktayız” dedi.

GAZZE’DEKİ İNSANİ KRİZ

Merkezi ABD’de bulunan sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İsrail’in 2 ayı aşkın süredir tam abluka uyguladığı Gazze’de günlük yemekler için gerekli malzemelerin tükendiğini bildirdi. Gıda ve pişirme yakıtı yüklü Dünya Merkez Mutfağı kamyonlarının mart ayından bu yana Gazze sınırında bekletildiği ifade edildi. Ancak, İsrail’in yardımların geçişine izin vermemesi nedeniyle hayati önem taşıyan gıda dağıtımının devam edilemediği kaydedildi. İsrail, mart ayının başından beri yardımların dağıtımında kontrol sağlanamadığı ve ihtiyaç malzemelerinin yağmalandığı iddialarıyla Gazze’ye insani yardım girişine izin vermiyor.