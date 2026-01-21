Gelida’da Banliyö Treni Raydan Çıktı: 37 Yaralı

İSPANYA’DA BİR BANLİYÖ TRENİ RAYDAN ÇIKTI

İspanya’nın Barselona kenti yakınlarındaki Gelida’da Salı günü meydana gelen bir tren kazasında, bir banliyö treni raydan çıktı. Kazada makinist yaşamını yitirirken 37 yolcu yaralandı. Katalonya bölgesinde R4 hattında sefer yapan trenin, şiddetli yağışlar sonrasında üzerine bir istinat duvarının devrilmesi sonucunda kaza gerçekleşti. Bu kaza, İspanya’nın güneyindeki Cordoba eyaletinde, 41 kişinin hayatını kaybettiği bir başka tren kazasının ardından sadece iki gün içinde yaşandı.

KAZA, GÜNLÜK GÜZERGAHTA GERÇEKLEŞTİ

Yerel saatle 22:00 civarında meydana gelen kaza, Gelida ve Sant Sadurní d’Anoia belediyeleri arasındaki, günlük olarak binlerce kişinin kullandığı güzergah üzerinde gerçekleşti. Yağışların neden olduğu altyapı çökmesi, ülkedeki demiryolu ulaşımında peş peşe felaketlerin yaşanmasına neden oldu. Olay sonrası, yetkililer bölgede tüm seferleri durdurarak kaza ile ilgili inceleme başlattı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI HIZLA BAŞLADI

Kurtarma çalışmaları için olay yerine 20 ambulans ve 38 itfaiye ekibi hızla yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, treni ve yıkılan duvarı sabitlemek amacıyla yoğun bir çalışma yürüttü. Trenin içinde mahsur kalan bir yolcu, ekiplerin zorlu müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarıldı. İtfaiye müfettişi Claudi Gallardo, olay yerinden yaptığı televizyon bağlantısında, “Şu an itibarıyla dört yolcunun durumunun ağır. Bununla birlikte tüm yolcular trenden tamamen tahliye edildi” şeklinde bilgi verdi. İlk müdahale ekipleri tarafından yardım edilen makinistin hayatını kaybettiği de açıklandı. İçişleri ve Güvenlik Bakanı Nuria Parlón ile Bölge Bakanı Silvia Paneque, gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla kaza bölgesine gitti.

