More
Gündem

Gençten Şok İtiraf: Annemi Öldürdüm

gencten-sok-itiraf-annemi-oldurdum

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Kaynarca ilçesi Sarıbeyli Mahallesi’nde bir evde dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 30 yaşındaki Kadir Taşkın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kaybolduğunu bildirdi. Bu çağrı üzerine jandarma ekipleri, hızla harekete geçti ve Taşkın’a ulaşmayı başardı.

İTİRAF VE CANSIZ BEDEN

Kadir Taşkın, yapılan görüşmelerde evde annesi Behiye Taşkın’ı av tüfeği ile vurup öldürdüğünü kabul etti. İtirafın ardından, jandarma ekipleri olay yerine giderek Behiye Taşkın’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri incelemesi yapıldıktan sonra, talihsiz kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

OLAYIN NEDENİ

İddialara göre, annesini öldüren Kadir Taşkın’ın, evlilik ve işsizlik meseleleri yüzünden annesi ile arasında bir tartışma yaşadığı öğrenildi. Taşkın’ın jandarma ile yaptığı işlemlerin de devam ettiği bildirildi.

ÖNEMLİ

Flaş

Reşo Adlı Karga Doğaya Salındı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yaklaşık altı ay boyunca bakılan karga, nihayet doğaya salındı.
Flaş

Gizli Tünel Etkinliklere Ev Sahipliği Yapacak

İstiklal Caddesi'ndeki Rumeli Han'da bulunan 1894 yapımı gizli tünel, restorasyon sırasında keşfedildi. Tünel, çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.