Gençten Şok İtiraf: Annemi Öldürdüm

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Kaynarca ilçesi Sarıbeyli Mahallesi’nde bir evde dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 30 yaşındaki Kadir Taşkın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kaybolduğunu bildirdi. Bu çağrı üzerine jandarma ekipleri, hızla harekete geçti ve Taşkın’a ulaşmayı başardı.

İTİRAF VE CANSIZ BEDEN

Kadir Taşkın, yapılan görüşmelerde evde annesi Behiye Taşkın’ı av tüfeği ile vurup öldürdüğünü kabul etti. İtirafın ardından, jandarma ekipleri olay yerine giderek Behiye Taşkın’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri incelemesi yapıldıktan sonra, talihsiz kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

OLAYIN NEDENİ

İddialara göre, annesini öldüren Kadir Taşkın’ın, evlilik ve işsizlik meseleleri yüzünden annesi ile arasında bir tartışma yaşadığı öğrenildi. Taşkın’ın jandarma ile yaptığı işlemlerin de devam ettiği bildirildi.