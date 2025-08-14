General Ve Amiralin Atamaları Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GENERAL VE AMİRAL ATAMALARI

Atama kararlarının detaylarına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 119, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na 35 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 31 general ve amiral atanıyor. Bu atamaların sonuçları arasında, Orgeneral Bahtiyar Ersay 1’inci Ordu Komutanlığı’na, Korgeneral Zorlu Topaloğlu 2’nci Ordu Komutanlığı’na ve Orgeneral Kemal Yeni 3’üncü Ordu Komutanlığı’na atanıyor. Ayrıca, Orgeneral Levent Ergün Genelkurmay İkinci Başkanlığı’na ve Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’na ise Orgeneral Rafet Dalkıran getiriliyor.