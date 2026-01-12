Gerilim Tırmanıyor: Jerome Powell’a Cezai Soruşturma Başlatıldı

ABD MERKEZ BANKASI BAŞKANI HAKKINDA CEZAİ SORUŞTURMA

Federal savcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Başkanı Jerome Powell’a ilişkin cezai soruşturma başlattı. Soruşturmanın, Powell’ın haziran ayında Kongre’deki verdiği ifadelerin Trump yönetiminin faiz politikalarına yönelik baskılarla bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

TRUMP YÖNETİMİYLE BAĞLANTILI İFADELER

Powell, piyasa faiz oranlarının belirlenmesinde Başkanlık tercihlerinin etkili olmadığına dikkat çekerek, “Fed’in faiz oranlarını kamu yararına göre belirlemesi gerektiği” vurgusunu yaptı. Powell ayrıca, “Fed’in faiz oranlarını Başkan’ın tercihleri doğrultusunda değil, kamu yararını gözeterek belirlemesinin bedeliyle karşı karşıyayız” diye belirtti. Bu durumun, Fed’in siyasi bağımsızlığına yönelik bir tehdit oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMALAR GELİYOR

Öte yandan, ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Chad Gilmartin, konuyla ilgili detay vermekten kaçınsa da, Bakanlığın vergi mükelleflerinin paralarının kötüye kullanımı ile ilgili iddiaları öncelikli olarak incelediğini belirtti.

TRUMP’TAN YORUMLAR

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News’a yaptığı açıklamada, soruşturmayı henüz duymadığını ifade etti ve Powell’a yönelik eleştirilerini yineledi. Trump, Powell’ı hem faiz politikaları hem de Fed binasındaki yenilenme süreciyle ilgili sert bir dille eleştirdi. Başkan, Powell’ı yeniden aday göstermeyeceğini daha önce açıklamıştı.

FAİZ POLİTİKALARI ÜZERİNDEKİ GERİLİM

Son bir yıl içinde Trump, Powell’a yönelik eleştirilerini giderek artırırken, Fed’in faiz indirimi yapmamasını da açıkça hedef aldı. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında Fed, faizleri üç kez düşürmüştü. Ancak yetkililer, kısa vadede yeni bir faiz indirim kararının alınacağına dair herhangi bir sinyal vermedi.

GÖREVDEN ALMA TEHDİDİ

Powell’a yönelik baskılar bununla sınırlı kalmadı; Trump daha önce Fed Başkanı’nı görevden alma tehdidinde de bulunmuştu. Ancak Powell, başkanın onu görevden alma yetkisi olmadığını ifade etti. Soruşturmanın, Trump’ın Powell’ın görev süresinin mayıs ayında sona ermesinin ardından yeni Fed başkanını belirlemeye hazırlanması sürecinde gündeme gelmesi dikkati çekiyor. Trump’ın, yerinde Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ya da eski Fed yöneticisi Kevin Warsh’ı düşünmüş olabileceği iddiaları da ortaya atılmakta.