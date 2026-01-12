Gökçeri Hava Aracı İlk Görev Uçuşunu Gerçekleştirdi

Şırnak Gabar Petrol Bölgesi’nde petrol kuyularının güvenliğini sağlamak amacıyla “hava balonu” formunu taşıyan 15 metre uzunluğundaki taktik sınıf hava aracının ardından, 21 metre uzunluğundaki operasyonel sınıf aracın ilk gerçek görev uçuşu başarıyla tamamlandı. Bu görev uçuşu esnasında, 1.750 feet irtifadan 10 kilometre yarıçapında izleme, gözetleme, değerlendirme ve raporlama işlemleri gerçekleştirildi. Gece-gündüz çalışabilen gimbal kamera, alçak irtifa radar, elektronik harp ve silah sistemleri ile donatılan bu hava aracı, alçak irtifadaki insansız hava araçları (İHA) ve diğer tehditleri izleme, takip ve imha etme yeteneklerine sahip.

HAVA BALONU-UÇAN KARAKOL

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen ve “hava balonu” olarak adlandırılan “aerostat” sınıf hava aracı GÖKÇERİ, “uçan karakol” görevlerine hazırlanmaya başlıyor. TÜRKPORT Savunma Sanayi, havadan daha hafif bir gaz (helyum, hidrojen veya sıcak hava) kullanarak gökyüzünde asılı kalabilen bu hava araçlarına yönelik yeni ARGE çalışmalarını sürdürüyor. “Hava balonu” olarak bilinen bu sistemler, balon ve zeplin gibi uzun süre gökyüzünde kalabildiği için yüksek faydalı yük kapasitesiyle görev gerçekleştirebiliyor.

GÖVDE BOYUTUNA GÖRE KATEGORİLERE AYRILIYOR

Yerli GÖKÇERİ hava aracı, gövde uzunluğuna göre taktik, operasyonel ve stratejik sınıf olarak üç kategoriye ayrılıyor. 8 yıllık araştırma-geliştirme süreçlerinin ardından geliştirilen sızdırmaz çeper sistemi He-set ile, uluslararası rakiplere oranla yüzde 34,5 daha hafif ve yüzde 28,6 daha sızdırmaz bir yapı sağlanmış oldu. Böylece, aynı faydalı yükü daha küçük boyutlarla ve daha kullanışlı bir şekilde sunabilmenin yolu açıldı.

KÜÇÜK GÖVDELİSİ GABAR’I KORUDU

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında taktik sınıfta (15 metre boyunda) yer alan hava aracının test süreçleri başarıyla tamamlandı ve Şırnak Gabar Petrol Bölgesi’nde petrol kuyularının güvenliğini sağlamak üzere göreve başladı. Süregelen çalışmalarla birlikte, operasyonel sınıf (21 metre boyunda) yeni hava aracının test ve doğrulama aşamaları tamamlanarak ilk gerçek görev uçuşu gerçekleştirildi. Her GÖKÇERİ hava aracına bir şehit ismi verilirken, bu operasyonel sınıf aracına da 1995’teki sınır ötesi harekatta şehit düşen Jandarma Komando Üsteğmen İsmail Öz’ün adı verildi.

GÖRECEK, TAKİP EDECEK, VURACAK

Operasyonel sınıf GÖKÇERİ, 6 aylık yoğun bir çalışmanın sonucunda 7 farklı faydalı yük ile görev yapabilme yeteneğine ulaştı. Araca entegre edilen gece-gündüz kamera, alçak irtifa radar, hard-kill silah, kamikaze dron, baz istasyonu ve elektronik harp sistemleri sayesinde, 1.750 feet irtifadan 10 kilometre yarıçapında izleme, gözetleme, değerlendirme ve raporlama görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor. Entegre silah ve kamikaze dron sistemleri, hava aracının görev sahasında tespit edilen hedefleri imha etme kapasitesine sahip hale gelmesini sağlıyor.

SIRA STRATEJİK SINIFTA VE DAHA AĞIR YÜKLERDE

TÜRKPORT, stratejik sınıf aerostat üretim süreçlerini ilerletmeye planlıyor. Bu yıl yapılacak çalışmalarla birlikte 680 kilograma kadar faydalı yük taşıyan sistemlerin üretimi hedefleniyor. Üretim, doğrulama ve test faaliyetleri sürerken ihracat çalışmalar da devam ediyor.

AEROSTAT YATIRIMI İLKLERİ DE GETİRDİ

GÖKÇERİ’nin üretim süreci için Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde önemli yatırımlar yapıldı. Türkiye’de daha önce aerostat üretimi için herhangi bir imalat standardını belirleyen nace kodu bulunmadığı için üretim tesisi kurulamazken, TOBB uzmanlarının ve Ankara Sanayi Odası’nın koordinasyonuyla bu kod ilk kez oluşturuldu. 8 aylık iş yoğunluğunun ardından Türkiye’deki ilk aerostat hava aracı için yerli malı belgesi alındı. 5 bin metrekarelik kapalı alana kurulan tesis, sızdırmaz kumaşların üretimi, kesimi, montajı, test ve doğrulama işlemlerinin yanı sıra yer kontrol sistemlerinin üretimi ve yazılım entegrasyonu gibi süreçleri tek çatı altında yapıyor.