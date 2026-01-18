Gökova Açıklarında Tekne Batma Olayında 1 Ölü

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Gökova Körfezi Gökçe sahili açıklarında bir 5 metrelik fiber teknenin battığına dair bildirim yapıldı. Tekne içerisinde bulunan 5 kişiden 1’inin Ziraatçılar Koyu’ndaki kayalıklara çıktığı, diğer 3 kişinin ise kaybolduğu bildirildi. Bu ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik botları, arama kurtarma operasyonuna başladı. Bu çalışmalar neticesinde, 1’i ağır olmak üzere 4 kişi denizden kurtarıldı. Olayda, İ.Ö. adlı 66 yaşındaki şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kurtarılan A.Ö., Y.İ., E.Ö. ve A.Ö. isimli 2’si kadın 4 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Marmaris’in Çamlı Mahallesi’ndeki iskeleye çıkarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi’ne taşınarak tedavi altına alındı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin durumunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğreniliyor.