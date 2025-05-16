GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ’A 750.000 TL CEZA

PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU’NDAN CESALAR

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’a toplamda 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin TL para cezası uygulandığını duyurdu. Kurul tarafından alınan tüm PFDK kararları şu şekilde sıralanıyor:

RAMS BAŞAKŞEHİR FK’YA VERİLEN CEZALAR

01. 09.05.2025 tarihinde gerçekleşen Başakşehir FK-Fenerbahçe A.Ş. karşılaşmasında, taraftarların çirkin ve kötü tezahürat yapmasından dolayı GÜNEY TRİBÜN GÜNEY ÜST A blokta yer alan seyircilerin elektronik biletli kartlarının bloke edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, GÜKSEL GÜMÜŞDAĞ’a, müsabaka sonrası futbolun ve kurumların itibarını zedeleyecek açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin TL para cezası veriliyor.

02. Aynı maçta, RAMS BAŞAKŞEHİR FK’dan idareci MURAT YAMAN’ın akredite edilmediği alanda bulunması nedeniyle ihtar cezası alması ve müsabaka hakemlerine hakaretleri yüzünden 100 gün hak mahrumiyeti ve 280 bin TL para cezası ile cezalandırılması da dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE A.Ş.’NİN ALDIĞI CEZALAR

Fenerbahçe A.Ş. de, taraftarlarının çirkin tezahüratları sebebiyle 930 bin TL para cezası alıyor. Bu eylemin aynı sezon içerisinde 12. kez gerçekleştirilmesi sebeplerinden dolayı da bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine yol açan kararlar alınıyor. Ayrıca, taraftarların neden olduğu FDT’nin 53/8. maddesi kapsamında çirkin tezahürat nedeniyle 780 bin TL ceza uygulanıyor.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. VE DİĞER KULÜPLERE VERİLEN CEZALAR

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş., oynanan karşılaşmada sportif ekipman talimatına aykırı davranışları nedeniyle 168 bin TL para cezası alırken, sporcu BRUNO VIANA WILLEMEM DA SILVA’nın ciddi faulü sebebiyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırıldığı belirtiliyor. Kasımpaşa A.Ş. de, taraftarlarının sebep olduğu çirkin tezahürat nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılıyor.

BİRÇOK KULÜP CEZA ALDI

Diğer kulüpler arasında Trabzonspor A.Ş., Galatasaray A.Ş., Beşiktaş A.Ş. ve diğerleri de çeşitli sebeplere dayanarak para cezaları ve ihtar cezası alıyor. Örneğin, Trabzonspor A.Ş. taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle ceza alıyor. Galatasaray A.Ş. de benzer bir durumda çirkin tezahüratlar nedeniyle yüklü para cezaları ile karşılaşmakta.

Sıralanan cezalar, futbol mücadelesinin daha temiz ve düzenli bir ortamda sürmesi için alınan disiplin kararlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.ეს