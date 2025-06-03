Google Chrome’da Güvenlik Açığı Tespit Edildi

Dünyanın en çok tercih edilen internet tarayıcısı Google Chrome, güvenliği tehdit eden yeni bir güvenlik açığıyla gündeme geldi. Bilgisayarlar ve mobil cihazlar için oldukça popüler olan bu tarayıcı, kullanım kolaylığı ve hızıyla dikkat çekerken, siber saldırılara karşı bazen savunmasız kalabiliyor. Son olarak tespit edilen ciddi açık, kullanıcıları risk altında bırakmış durumda. Google’ın pazartesi günü duyurduğu acil güncelleme, üç ayrı güvenlik açığını kapatıyor. Bu açıklar arasında en dikkat çekeni ise CVE-2025-5419 koduyla bilinen ve yüksek risk seviyesinde değerlendirilen bir güvenlik zafiyeti.

AÇIĞIN DETAYLARI

Ulusal Güvenlik Açıkları Veritabanı’na (NVD) göre bu zafiyet, Chrome’un V8 JavaScript ve WebAssembly motorlarındaki “bellek sınırlarını aşarak okuma ve yazma” hatasından kaynaklanıyor. Bu güvenlik açığı sayesinde kötü niyetli kişiler, özel olarak hazırlanmış HTML sayfaları üzerinden sistem belleğinde bozulmalara yol açabiliyor. Bahsi geçen zafiyet, saldırganların uzaktan kontrol sağlamasına ve sistemde zararlı işlemler yapmasına olanak tanıyor.

GÜVENLİK İÇİN ACİL GÜNCELLEME

Söz konusu güvenlik açığını, Google’ın Tehdit Analizi Grubu (TAG) üyeleri Clement Lecigne ve Benoît Sevens 27 Mayıs 2025 tarihinde keşfetti. Google, sadece bir gün içinde gerekli güncellemeyi hazırlayıp tüm kullanıcılara sundu. Geliştirici ekip, açığın aktif biçimde istismar edildiğini doğrularken, kullanıcıları derhal tarayıcılarını güncellemeleri konusunda uyardı.

HIZLA GÜNCELLEYİN

Google, Windows ve macOS kullanıcıları için Chrome’un 137.0.7151.68/.69 sürümüne, Linux kullanıcıları için ise 137.0.7151.68 sürümüne geçilmesini öneriyor. Chromium altyapısını kullanan diğer tarayıcılar olan Microsoft Edge, Brave, Opera ve Vivaldi için de benzer güncellemeler yapılmış durumda. Bu bağlamda, güvenliğinizi korumak adına Chrome’un en güncel sürümünü kullanmanız hayati bir konu.