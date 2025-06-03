Google Chrome’da Yeni Güvenlik Açığı Var

DÜNYA ÇAPINDA POPÜLER TARAYICIYLA İLGİLİ GÜVENLİK AÇIĞI

Dünyanın en yaygın kullanılan internet tarayıcısı Google Chrome, yeni bir güvenlik açığı ile gündeme geldi. Bilgisayar ve mobil cihazlarda sıkça tercih edilen bu tarayıcı, kullanıcı dostu tasarımı ve hızlı performansıyla dikkat çekerken, bazı dönemlerde siber saldırılara karşı daha savunmasız kalabiliyor. En son tespit edilen ve aktif olarak istismar edilen kritik bir açığın kullanıcıları tehlikeye attığı bildiriliyor. Google, pazartesi günü yayınladığı acil güncelleme ile üç önemli güvenlik açığını kapatıyor. Bu güvenlik açıkları arasında en dikkat çekeni, CVE-2025-5419 kodu ile takip edilen ve yüksek riskli olarak değerlendirilen bir sorun.

AÇIKLARIN KAYNAĞI VE RİSKLERİ

Ulusal Güvenlik Açıkları Veritabanı’na göre, bu açık, Chrome’un V8 JavaScript ve WebAssembly motorlarında yer alan “bellek sınırlarının dışında okuma ve yazma” hatasından doğuyor. Bu güvenlik zaafı, kötü niyetli kişilerin özel olarak hazırlanmış bir HTML sayfası aracılığıyla sistem belleğinde bozulmalar yapmasına olanak tanıyor. Söz konusu güvenlik açığı, saldırganların uzaktan kontrol sağlayarak sistem üzerinde zararlı işlemler gerçekleştirmesine imkân sunuyor.

GOOGLE’DAN HIZLI VE ETKİLİ MÜDAHALE

Söz konusu güvenlik açığı, 27 Mayıs 2025 tarihinde Google’ın Tehdit Analizi Grubu (TAG) üyeleri Clement Lecigne ve Benoît Sevens tarafından keşfedildi. Google, sadece bir gün içerisinde gerekli güncellemeleri hazırlayarak tüm kullanıcılarına sundu. Geliştirici ekip, bu açığın aktif olarak kullanıldığını doğruladı ve kullanıcıları vakit kaybetmeden tarayıcılarını güncellemeleri konusunda uyardı.

GÜNCELLEME YAPIN!

Google, Windows ve macOS kullanıcıları için Chrome 137.0.7151.68/.69 sürümüne, Linux kullanıcıları için ise 137.0.7151.68 sürümüne geçiş yapmalarını öneriyor. Chromium altyapısını kullanan diğer tarayıcılar — Microsoft Edge, Brave, Opera ve Vivaldi — için de benzer güncellemelerin yapıldığı bildiriliyor, bu nedenle bu güncellemelerin de yüklenmesi gerekiyor. Kullanıcıların güvenliğini korumak adına, Chrome’un en son sürümünü kullanmaları kritik önem taşıyor.