Google, Üç Yeni Yapay Zeka Modelini Yayımladı

Google, siber güvenlik ve yazılım geliştirme alanında rekabeti kızıştıracak üç yeni yapay zeka modelini tanıttı. Şirket, Gemini 3.6 Flash ile güvenlik açıklarını tespit eden sistemlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu adımla rakipleri Anthropic ve OpenAI ile mücadelesini hızlandırmayı hedefliyor.

SİBER GÜVENLİK YARIŞI KIZIŞIYOR

Yapay zeka derecelendirme listelerine göre Gemini 3.6 Flash oldukça başarılı. Model, yazılım kodlama ve finansal işlemlerde yüksek performans gösteriyor. Yeni modelin maliyetinin de daha düşük olduğu belirtiliyor.

Google ayrıca Gemini 3.5 Flash Cyber modelini tanıttı. Bu model, güvenlik açıklarını tespit etme konusunda uzmanlaştı. Model, yamalama süreçlerini daha düşük maliyetle gerçekleştiriyor.

YENİ MODELLER MALİYETİ DÜŞÜRÜYOR

Gemini 3.5 Flash-Lite ise farklı bir görev için tasarlandı. Bu model, dijital kişisel asistan gibi çalışan yapay zeka ajanslarını yönetiyor. Gemini Ürün Yönetimi Kıdemli Direktörü Tulsee Doshi önemli bir açıklama yaptı.

Doshi, yeni Flash modellerinin verimlilik ve kalite arasındaki en ideal dengeyi sağladığını ifade etti. Google’ın en yüksek performanslı sistemi Gemini 3.5 Pro üzerinde çalışmalar sürüyor. Şirket, modelin hazır olur olmaz geniş kitlelere sunulacağını duyurdu.

Son aylarda Anthropic, OpenAI ve Çinli girişimler rekabette öne çıktı. Meta da yeni modeller yayımladı. Siber güvenlik alanı yapay zeka sistemlerinin ana odak noktalarından biri haline geldi.

Yapay zeka modelleri yazılımlardaki hataları insanlardan çok daha hızlı tespit ediyor. Bu modeller aynı zamanda siber saldırılar düzenlemek için de kullanılabiliyor. Google, Gemini 3.5 Flash Cyber modelinde güvenlik odaklı kısıtlı erişim yaklaşımı benimsedi.

Şirket verilerine göre model önemli bir başarıya imza attı. Model, V8 JavaScript Engine üzerinde yapılan testlerde 55 farklı sorun tespit etti. Bunlar arasında daha önce hiçbir modelin saptamadığı 10 kritik güvenlik açığı yer alıyor.

Doshi, modelin ilk aşamada sadece hükümetler ve güvenilir ortaklara sunulacağını belirtti. Bu sayede savunma ekiplerinin kritik açıkları kapatma imkanı bulacağını kaydetti. Yeni Flash modelleri önceki sürümlere göre yüzde 17 daha az jeton kullanıyor. Bu durum yazılım geliştiricilerin aynı işlemleri daha düşük maliyetle yapmasını sağlayacak.