Goretti Fırtınası Avrupa’da Seyahat Aksamalarına Yol Açtı

GORETTİ FIRTINASI ŞİDDETİNİ ARTIRIYOR

Goretti Fırtınası, Avrupa’da etkisini artırmaya başladı. İngiltere ve Fransa, yoğun kar yağışları ve hızla düşen sıcaklıkların neden olabileceği ciddi seyahat sorunlarına hazırlanmaya başladı. İngiltere Meteoroloji Kurumu, ülkenin güneybatısı için nadir görülen kırmızı düzeyde rüzgâr uyarısında bulunurken, Galler, Midlands ve İngiltere’nin kuzey kesimlerinde kar yağışı nedeniyle turuncu uyarılar geçerli.

HAVALİMANLARI KAPANMAKTA

Manş Denizi’nde bulunan Jersey ve Guernsey adaları, fırtına nedeniyle bu akşam saat 18.00’de havalimanlarını kapatacaklarını açıkladı. Jersey Havalimanı’nda saat 17.00 itibarıyla uçuşların büyük çoğunluğu iptal edildi ya da yeniden planlandı. Havalimanının web sitesinde “9 Ocak Cuma günü yeniden açmayı umuyoruz, ancak bazı uçuşlar etkilenebilir. Lütfen havayolunuzla iletişime geçin” ifadelerine yer verildi. Guernsey Havalimanı’nda da öğleden sonra gerçekleşmesi beklenen uçuşların büyük çoğunluğu durduruldu ve yarın sabah erken saatlerdeki seferlerin de yapılamayacağı belirtildi.

UÇUŞLARDA GECİKME VE İPTALLER

İngiltere’nin en büyük bölgesel havayolu olan Loganair, fırtına nedeniyle İskoçya’daki Orkney, Shetland ve Lewis adalarına yanı sıra Manş Adaları’na yapılan uçuşlarını durdurdu. Londra Gatwick ve Heathrow havaalanlarında İrlanda, Manş Adaları ve bazı Avrupa destinasyonlarına yönelik gidiş-dönüş uçuşlarında gecikmeler ve iptaller meydana geldi.

TREN SEFERLERİ DE ETKİLENİYOR

Demiryolu hizmetleri, yoğun kar, rüzgâr ve yağmur şartları nedeniyle ciddi bir biçimde aksadı. National Rail, yolcuları “Yol koşullarının riskli olması beklendiğinden yerini alacak karayolu taşımacılığı sağlanamayacak” şeklinde uyardı. Manş Denizi’nin karşı kıyısında bulunan Fransa’nın ulusal demiryolu işletmesi de bu akşam birçok seferi askıya aldı. Goretti Fırtınası’nın, Fransa’nın batısında, özellikle Normandiya kıyılarında saatte 160 kilometreye kadar ulaşan güçlü rüzgarlar getirmesi bekleniyor.