Güllü Dosyasında Yeni Ses Kayıtları Eklendi

Arabesk-fantezi müziğin önemli isimlerinden Güllü’nün şüpheli ölümü tartışmalara neden olmaya devam ediyor. Yalova’daki ikametine ait pencereden düşerek yaşamını yitiren sanatçının ölümünden sonra başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak hapishaneye gönderildi. Geçen süreye rağmen olayın birçok yönü hâlâ netleştirilemedi.

ŞÜPHELİ ÖLÜMDE YENİ GELİŞMELER

Anne ve kızı olduğu öne sürülen yeni ses kayıtları, soruşturma dosyasına eklenmiş durumda. Bu kayıtlarda Tuğyan’ın annesiyle yaşadığı tartışmaları kayda aldığı anlaşılmakta. Olayın detaylarının ortaya çıkması için çalışmalar sürüyor.