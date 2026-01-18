Gümüş Yatırımları 2026’da Güçlü Talep Görmeye Devam Ediyor

GÜMÜŞ YATIRIMCI ÇEKİM ALMAYA DEVAM EDİYOR

Gümüş, jeopolitik riskler ve güvenli liman arayışlarının etkisiyle 2026 yılında da yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Zirve seviyelerin ardından kâr satışları nedeni ile fiyatlar 88.53 dolara kadar düşse de gümüşün güçlü seyri sürüyor.

GÜMÜŞ FONLARIDAKİ GELİRLER ALTINI GERİDE BIRAKIYOR

Fon Bilgilendirme Platformu TEFAS verileri, gümüş fonlarının özellikle kısa ve uzun vadede altın fonlarını geride bıraktığını gösteriyor. Yılın başından bu yana geçen 16 günde gümüş fonlarındaki getiriler yüzde 19-25 aralığında oluşurken, son 6 aylık periyotta kazançlar yüzde 130-144, son bir yılda ise yüzde 233-247 gibi oldukça dikkat çekici seviyelere ulaştı. Bu dönemde, altın fonlarında ise getiriler yüzde 7-2 seviyesinde kaldı.

GÜVENLİ LİMAN İHTİYACI GÜMÜŞÜN CAZİBESİNİ ARTIRIYOR

Yatırım taleplerinin yanı sıra sanayi kullanımındaki artış, özellikle yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve teknoloji alanlarındaki güçlü talep ile gümüşü altından farklılaştırıyor. Bu durum, fiyatlardaki dalgalanmalara rağmen gümüş fonlarının yatırımcılar için cazibesini koruyabileceğini işaret ediyor. Uzmanlar, geçtiğimiz yıl altın ve gümüşü öne çıkaran dinamiklerin bu yıl da etkisini artırarak devam edeceğini vurguluyor. Jeopolitik riskler bağlamında, yılın başında Venezuela kaynaklı gerilimler ile Grönland ve İran merkezli yeni risklerin ortaya çıkması, küresel ölçekte güvenli liman ihtiyacını canlı tutuyor. Bu koşullarda, kıymetli maden fonlarının 2026 boyunca da portföylerde hem koruma hem de kazanç potansiyeline sahip araçlar olarak ön planda kalması bekleniyor.

