Güney Afrika’da Eğlence Mekanına Saldırı

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ’NDEKİ SİLAHLI SALDIRI

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Durban şehrinde bulunan bir eğlence mekanına gerçekleştirilen silahlı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirmiş durumda. Polis kaynaklarından yapılan açıklamada, Umlazi ilçesindeki eğlence mekanında kimliği henüz tespit edilemeyen bireylerce bir saldırı yapıldığı ifade ediliyor.

SUÇ ORANLARI YÜKSEK DEVLETLERDEN BİRİ

Açıklamada, saldırıda 2’si kadın olmak üzere toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 2023 yılı içerisinde, dünyada suç oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 27 binden fazla cinayet işlendiği dile getiriliyor.