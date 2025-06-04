Güney Kore’de Lee Jae-myung, Devlet Başkanı

YENİ DEVLET BAŞKANI GÖREVE BAŞLADI

Lee, Ulusal Meclis’te gerçekleştirilen yemin töreninin ardından bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında, siyasi kriz sebebiyle parçalanmış olan ülkeyi birleştireceği, ekonomiyi canlandıracağı ve dış politikada ulusal çıkarları temel alan pragmatik bir diplomasi yürüteceği mesajını verdi. 5 yıllık görev süresine başlayan Lee, Güney Kore halkına hitap ederek, “Bu seçimde kimi desteklemiş olursanız olun, herkesi kucaklayan, tüm vatandaşlara hizmet eden bir devlet başkanı olacağım.” dedi. Lee, önceki Devlet Başkanı Yoon’un sıkı yönetim ilanı ve arkasından gelen azil sürecinin yarattığı siyasi krizin yol açtığı derin ayrışmayı gidermek için elinden geleni yapacağı sözünü verdi.

EKONOMİK VE DIŞ POLİTİKADA YENİDEN DOĞUŞ

Lee, ekonomide pragmatik ve piyasa odaklı yöntemler benimseyerek büyümeyi yeniden canlandıracaklarını, ileri teknoloji alanında ilerlemeler sağlayacaklarını belirtti. Dış politikada ise, ulusal çıkarları ön planda tutarak, değişen ekonomik ve güvenlik koşullarının ortaya çıkardığı zorluklara yönelik pragmatik bir yaklaşım izleyecek. Ayrıca, Güney Kore’nin ABD ile olan ittifakına bağlılığını vurgulayan Lee, Japonya’nın da katıldığı üçlü işbirliğini güçlendirmek ve komşu ülkelerle ilişkilerde pratik bir yaklaşım uygulamak hususunda kararlı olduğunu ifade etti.

KUZEY KORE İLE DİYALOG ARAYIŞI

Kuzey Kore’den gelen tehditler karşısında güçlü bir caydırıcılık gerektiğine dikkat çeken Lee, Pyongyang yönetimiyle diyalog kurma arzusunu da dile getirdi. Lee, “Kore Yarımadası’nda kalıcı barışı inşa etmek için Kuzey (Kore) ile iletişim kanalları açacak ve diyalog ve işbirliği arayışında olacağız.” diyerek bu konudaki niyetini paylaştı. Yemin törenine, yasama, yürütme ve yargı erklerinin temsilcileri yanı sıra kabine üyeleri ve milletvekilleri katıldı. Ancak, yabancı misyon temsilcileri davet edilmedi. Lee, törenden önce Seul Ulusal Mezarlığı’na giderek, savaşlarda yaşamını yitiren Kore askerleri için saygı duruşunda bulundu.

SEÇİM SONUÇLARI VE GEÇİŞ SÜRECİ

Dün yapılan seçimlerde yeni seçilen Devlet Başkanı Lee, Ulusal Seçim Komisyonu tarafından duyurulan resmi sonuçlara göre oyların yüzde 49,42’sini alarak galip geldi. Ikiddin, Halkın Gücü Partisi (PPP) adayı Kim Moon-soo ise yüzde 41,15 oy aldı. Seçimlerin, önceki devlet başkanının azil kararıyla gerçekleştirilmesi nedeniyle, Lee tüzel olarak geçiş süresi yaşamadan derhal göreve başladı ve başkomutanlık dahil devlet başkanlığı yetkilerini, Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Eğitim Bakanı Lee Ju-ho’dan devraldı.

ÖNCEKİ BAŞKANIN SIKI YÖNETİM SÜRECİ

Önceki Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024’te “muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı” gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, fakat Meclis bu kararı geri almış ve Bakanlar Kurulu onay vermekten mecbur kalmıştı. 14 Aralık 2024’te yapılan oylamada, azil talep edilen Yoon geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan’da, Ulusal Meclisin azil talebini kabul ederek Yoon’un sıkıyönetim ilanından dolayı görevden alınmasını onayladı. Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek amacıyla erken seçimlerin 60 gün içinde yapılacağını kararlaştırdı ve kabine, 3 Haziran’ı seçim tarihi olarak ilan etti.