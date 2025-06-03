Güney Kore’de Seçim Yapılıyor

GÜNEY KORE’DE SEÇİMLER BAŞLADI

Güney Kore, eski devlet başkanı Yoon Suk Yeol’ün görevden azledilmesinin ardından yeni devlet başkanını seçmek için bugün oy vermeye başladı. Ulusal Seçim Komisyonu’ndan alınan bilgilere göre, toplamda yaklaşık 44 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, seçmenler yerel saatle 06.00’dan itibaren 14 bin 295 sandıkta oy kullanmaya başladı. Sandıkların açılmasının ardından ilk 3 saat içerisinde kayıtlı seçmenlerin yüzde 9,2’sine denk gelen 4,09 milyon kişinin oy kullandığı belirtildi.

ERKEN OY KULLANIMINDA TARİHİ REKOR

Seçmenlerin yüzde 34,74’ünü temsil eden 15,4 milyon kişi, 29-30 Mayıs tarihlerinde erken oy kullanma fırsatından yararlandı. Bu oran, 2014’te başlatılan erken oy uygulamasında şimdiye kadar görülen en yüksek rakam oldu. Seçime beş aday katılıyor. Ana muhalefetteki Demokratik Parti’den Lee Jae-myung ile iktidardaki Halkın Gücü Partisi’nden Kim Moon-soo, en güçlü rakipler arasında öne çıkıyor. Lee ve Kim’in yanı sıra Yeni Reform Partisi’nden Lee Jun-seok, Demokratik İşçi Partisi’nden Kwon Young-guk ve bağımsız aday Song Jin-ho da oy pusulasında yer alıyor.

LEE, SEÇİMİN FAVORİSİ

2022’deki seçimde Yoon’a yüzde 0,7 farkla kaybeden Lee’nin bu seçimde galip gelme ihtimalinin yüksek olduğu düşünülüyor. Lee, yapılan son anketlerde yaklaşık yüzde 40 oy oranıyla en yakın rakibi Kim’in önünde, 10 puanlık bir farkla liderlik ediyor. Oy verme işlemi yerel saatle 20.00’ye kadar sürecek. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemi ertesi sabaha dek devam edecek, ancak gayrı resmi sonuçların gece yarısına doğru açıklanması bekleniyor. Resmi sonuçlar ise Ulusal Seçim Komisyonu’nun yapacağı toplantının ardından duyurulacak. Yeni seçilen devlet başkanı, hemen yemin töreninin ardından göreve başlayacak.

SIKIYÖNETİM, YUN’un AZLİNİ GETİRDİ

Eski devlet başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024’te “muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlere karıştığı” iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmiş, fakat meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulu’nun onayıyla bu adımından geri adım atmak zorunda kalmıştı. Ulusal Meclis, 14 Aralık 2024’te Yoon’un azlini istemiş ve Anayasa Mahkemesi beklenen kararını verene kadar Yoon geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından verdiği kararda Ulusal Meclis’in azil talebini onaylayarak Yoon’un görevden alınmasını kabul etmişti. Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erkenden seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine seçim tarihini 3 Haziran olarak belirlemişti.