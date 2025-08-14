Günler Sonra Yeni Bir İz Bulundu

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere açılan teknesi, parçalanmış ve yarı batık durumda bulunan 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmaları, 10. gününde sürüyor. Bu arama faaliyeti, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Bursa Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor.

ÇANAKKALE TARAFINDA YOĞUNLAŞMA

Balıkesir’in Erdek ilçesinin kıyı çizgisi, deniz polisi tarafından taranırken, Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışmalarını Çanakkale kıyılarında yoğunlaştırdı. Sahil Güvenlik ekipleri, bölgedeki arama faaliyetlerinde 6 unsurla çalışmalarını sürdürüyor ve bu çabalar doğrultusunda Karabiga sahilinde, kıyıya vurmuş bir tekne koltuğu bulundu. Yapılan incelemelerde, koltuğun Halit Yukay’ın teknesi olan “Graywolf”a ait olduğu belirlendi.

OLAYIN SEYRİ

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos’ta saat 15.10 itibarıyla Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere “Graywolf” isimli teknesiyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alınamaması üzerine yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. 5 Ağustos’ta saat 14.30 sıralarında, Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan bir ticari gemiden, deniz yüzeyinde yarı batık halde tekne parçaları görüldüğü bildirildi.

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, alınan koordinatlar doğrultusunda harekete geçerek, arama kurtarma faaliyetine 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsur ile başladı. Yarı batık tekneye dalış timleri de müdahale etti, ancak bu aramalardan olumlu bir sonuç alınamadı. Ekipler, teknede gerçekleştirilen incelemelerde, parçalanmış teknenin motor seri numarasının Halit Yukay’ın teknesiyle eşleştiğini ortaya çıkardı. Olaya dair Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, parçalanmış “Graywolf” isimli tekne Ekinlik Adası’na çekilip vinç yardımıyla karaya çıkarıldı ve kazanın nedeninin belirlenmesi için bilirkişi incelemesi başlatıldı.