Hafriyat Kamyonu Yolda Trafiği Felç Etti

Edinilen bilgilere göre, Lalapaşa yönünden Edirne istikametine doğru ilerleyen K.Ş. yönetimindeki 42 KG 160 plakalı çakıl yüklü hafriyat kamyonu, Hasanağa Bayırı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına devrildi.

KAZA SONRASI KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Kaza sonrası kamyonun içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kazanın meydana geldiği sırada yan yatan kamyonun kurtarılması için başlatılan çalışmalar sırasında, Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yönüne giden ihracat tırları ile Edirne istikametine giden araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

