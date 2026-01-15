Hafta Sonu Hava Durumu Uyarısı Açıklandı

Hafta sonu planı olanların dikkatine… Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Çelik, yarın yurdun kuzey bölgelerinin yağışlı olacağını ifade ederek, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yağmur beklediklerini belirtti.

İÇ KESİMLERDE KAR YAĞIŞI OLABİLİR

Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını aktaran Çelik, sıcaklıkların yarın birkaç derece artacağını söyledi. Çelik, “Hafta sonunda tekrar soğuma ile sıcaklıklar mevsim normalleri altına inecek ve önümüzdeki hemen hemen yedi gün boyunca sıcaklar mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek.” dedi.

5 BÖLGEDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Kuzey ve doğu bölgelerde hafta sonu yağış beklentisi olduğunu ifade eden Çelik, “Marmara Bölgesi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağışları göreceğiz.” tahmininde bulundu. Özellikle cumartesi günü Doğu Akdeniz Bölgesi’nde, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde etkili yağışların beklediğini aktardı.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Yağışların, Karabük’ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu’nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olabileceğinden, ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğine dair uyarı geldi. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Hafta sonu Ankara’nın çoğunlukla parçalı çok bulutlu olacağı ve kuzey kesimlerinde aralıklarla kar yağışı beklenildiği ifade edildi. İstanbul’da üç gün boyunca yağmur beklenirken, bu yağmurların önce yağmur daha sonra karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor. İzmir’de ise hafta sonu boyunca yağış beklenmediği belirtildi.

AKOM’DAN İSTANBUL İÇİN KAR BEKLENTİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 18-19 Ocak tarihlerinde karla karışık yağmur tahmininde bulundu. AKOM’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi günleri için beklenen hava raporunda en düşük ve en yüksek sıcaklıkların pazar günü 2/5, pazartesi günü ise 3/6 olması öngörüldüğü ifade edildi. 20 Ocak Salı günü, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın 8 derece olması beklenirken, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülmektedir.