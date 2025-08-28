Hakan Çakır Cinayeti: Zanlılar Hastaneden Kaçtı

OLAYIN HÜKÜMETİ

Keçiören ilçesinde 22 yaşındaki Hakan Çakır, geçtiğimiz günlerde kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişiler tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Bu trajik olayla ilgili başlatılan soruşturmada yeni bilgilere ulaşılmış durumda.

ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞI

Olayın ardından, olayla bağlantılı olarak Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelileri 14 yaşındaki Taha Yahya Z. ve 17 yaşındaki Baddal Samet Z.’nin kontrol amaçlı götürüldükleri hastaneden kaçtıkları öğrenildi. Kısa bir süre içinde yakalanan kardeşler, ifadesinde hastanede korktukları için kaçtıklarını belirtti.

BİLDİKLERİ KONUŞULDU

Baddal Samet Z., “Benim üzerimde kana bulanmış elbiseler yoktu. Zaten, bizim üzerimizdeki elbiseler polis tarafından alındı. Benden DNA incelemesi için kan örneği de alındı. Çivili sopaları yerde bulduk. Üzerinde çivi olduğunu görmedik.” diye konuştu. Çevresinde bıçak görmediğini iddia eden Baddal Samet Z., “Karşı tarafın nasıl bıçaklandığını görmedim.” ifadesinde bulundu.

GÖRÜŞMELER VE İFADELER

Taha Yahya Z. ise, “Ben Baddal Samet ağabeyimle evde oturuyordum. Ahmet Emir ağabeyim Samet’i telefon ile aradı; ‘koş beni öldürüyorlar’ dedi. Ağabeyim dışarı çıkınca ben de dışarı çıktım.” dedi. Yanlarında herhangi bir suç aleti olmadığını ancak yolda giderken çivili sopayı görüp aldığını belirten Taha, “Ben aşağı doğru koştuğumda elimde sopa vardı ama yine de ailemi korumak amacı ile burger dükkanına girdim içeriden siyah saplı bir ekmek bıçağı aldım.” şeklinde konuştu.

POLİS KONTROLÜ VE SALONDAN KAÇIŞ

Olay yerine geldiğinde babasını yaralı halde bulduğunu ifade eden zanlı, “Zaten bıçağı olayda kullanmadım. Babamı aldım arabaya bindirdim. Ailecek eve çıktık, ambulansı arayacaktık; o esnada eve polisler geldi. Babamı hastaneye polisler götürdü. Bana emniyette, ‘tutuklanacaksınız’ dediler. Hastanede ağabeyim kaçınca ben de onunla beraber kaçtım.” dedi. Polislere herhangi bir eylemde bulunmadıklarını belirtip kaçınca eve gittiğini söyledi.