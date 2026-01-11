Hakan Çalhanoğlu İçin Inter’den Acele Sözleşme Adımı

Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla “regista” pozisyonunda dünya çapında tanınan oyuncular arasına girmeyi başardı ve son dönemlerde gündemden düşmüyor. Hem Serie A’da hem de Şampiyonlar Ligi’nde takımının en önemli oyuncusu konumundaki milli futbolcu için kulüp yönetimi harekete geçti.

INTER ACELE EDİYOR

Gösterdiği etkileyici performansla Avrupa’nın diğer büyük kulüplerinin dikkatini çeken Hakan Çalhanoğlu için Inter yönetimi hızlı bir şekilde adım atma kararı aldı. İtalyan kulübü, yıldız futbolcunun menajeriyle kısa bir süre içerisinde görüşerek yeni sözleşme müzakerelerine başlayacak.

MAAŞ ARTIŞI VE SÖZLEŞME UZATMA

Mavi-Siyahlıların, takımda vazgeçilmez olan Hakan’ı ödüllendirerek olası transfer tekliflerinin önüne geçmek istediği ifade ediliyor. Planlar arasında milli futbolcuya önemli bir maaş zammı yapılması ve mevcut sözleşmesinin uzatılması bulunuyor. Inter’in hedefi, EURO 2024 öncesinde bu imzayı gerçekleştirerek Hakan’ın tamamen sahaya odaklanmasını sağlamak.