Hakan Fidan: Rusya-Ukrayna Bir Zirve Daha Yapacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber’de katıldığı programda gündeme dair soruları yanıtladı. İstanbul’da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna zirvesini değerlendiren Fidan, “Barış için ilk günden beri gayretlerimiz var. Savaşın durması için çabamız var. Bölgemizde savaş istemiyoruz. 2 Haziran’daki görüşmede taraflarla liderler zirvesini de konuştuk. Görüşmede birçok konuda taraflar mutabık kaldı. Bizim beklentimiz bir sonraki turun olacağı yönünde.” ifadelerini kullandı.

TRUMP, PUTİN VE ZELENSKİ’NİN İSTANBUL’DA BULUŞMA İHTİMALI

Fidan, Trump, Putin ve Zelenski’nin İstanbul’da bir araya gelme ihtimaline de değindi. “Putin, Trump ve Zelenski’nin buluşması çok önemli. Üç liderin aynı anda güvendiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başka bir isim yok. Biz bu konuyu konuştuğumuzda sayın Cumhurbaşkanımız ev sahipliği yapmaya hazır. Liderler bir araya geldiğinde öncesinde bazı şeylerin kararlaştırılmış olması gerekiyor.” diyerek açıklamalarını sürdürdü.

ŞAM YÖNETİMİ VE İNSANİ DRAM

Fidan, Hakan Fidan’ın açıklamalarında dikkat çeken diğer bir konu ise Şam yönetimi ve SDG arasındaki anlaşmanın ilerleyişiydi. “Mart’tan bu yana çok bir şey olmadı. Suriye, Ankara ve ABD işbirliği ile bu belayı inşallah sıkıntısız şekilde aşmanın yolunu bulacağız. DEAŞ ile mücadelede Ürdün, Suriye ve Irak ile birlikte çalışıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde olumlu bir süreç yürüme ihtimali varken onu baltalamamız gerekiyor. Ama bir taraftan da gardımızı düşürmememiz lazım. Ona göre iyi izlemeliyiz.” dedi.

GAZZE’DEKİ İNSANİ YARDIM İHTİYACI

Fidan, Gazze’ye yönelik insani yardımların önemine vurgu yaptı. “Bu geçici bir ateşkes değil. Bölgeye insani yardımın girişi 2 milyon kişi için çok önemli. Bunun için Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmalı. Netanyahu yönetimine baskı yapılmalı ve kalıcı ateşkes sağlanmalıdır. Bizler gece gündüz bu konu için çalışıyoruz. Sadece problemi 15-20 günlüğüne geciktiriyoruz. 60 günlük bir ateşkes durumu farklı bir şey olur. Bölgeye kesintisiz insani yardımların girmesi önemli. 60 günlük süre ABD tarafından iyi kullanılır ve Netanyahu hükümetine uygun baskı yöntemleri geliştirilirse, savaşın sona ermesi hedeflenen sonuç olacaktır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Witkoff’un bu konudaki çabalarını takdir ettiğini belirtti ve “Haziran ayında İİT Dışişleri Bakanları İstanbul’da görüşecek.” diye ekledi.