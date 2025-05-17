Hakan Fidan, Suudi Arabistan’ı Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temastaki etkinliğini sürdürüyor. Bu kapsamda, Fidan Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenecek “Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi” ikinci toplantısına katılacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu toplantı, Bakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan tarafından eş başkanlık altında gerçekleştirilecek.

ÜÇÜNCÜ ZİYARET

Bakan Fidan, bu etkinlik çerçevesinde Suudi Arabistan’ı son bir yıl içerisinde üçüncü kez ziyaret etmiş olacak.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Toplantı esnasında, Fidan’ın iki ülke arasındaki işbirliğinin hızla gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu belirteceği, Türkiye’nin Suudi Arabistan’la ticaret hacmini artırma hedefini vurgulayacağı, stratejik diyaloglarının bölgesel barış ve istikrara katkı sağladığını ifade edeceği öngörülüyor. Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam dünyasının karşılaştığı sorunlar hakkında dayanışmanın önemine dikkat çekmesi bekleniyor. Fidan’ın, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve yeniden inşa çalışmalarının öncelik taşıdığına da vurgu yapması planlanıyor.

SALDIRILARIN GÖRÜŞÜLMESİ

Fidan konuşmalarında, Suriye’nin kalkınmasına ivme kazandıracak yaptırımların kaldırılmasının gerekliliğine değinecek, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın Suriye konusundaki dayanışmasının uluslararası toplum nezdinde teşvik edici olduğunu belirtecek. Bunun yanı sıra, İsrail’in Suriye’ye yönelik istikrarsızlaştırıcı saldırılarının durdurulması gerektiğine dikkat çekmesi bekleniyor. Faysal bin Ferhan, ayrıca 11-12 Nisan’da Antalya’da düzenlenen İİT-Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak amacıyla Türkiye’yi ziyaret etmişti.

İKİLİ İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİ

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacmi, 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 8 milyar ABD doları seviyelerinde devam ediyor. İki ülke, İİT-AL Gazze Temas Grubu çerçevesindeki işbirliği ve bölgesel konular üzerine diyaloglarını sürdürüyor. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi, iki ülkenin ilişkilerini kurumsal bir çerçevede izlemek ve geliştirmek amacıyla 2016 yılında Dışişleri Bakanlarının başkanlığında kuruldu.

KOMİTELERİN YERİ

Koordinasyon Konseyi’nin ilk toplantısı 7-8 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Bu konseyde; “Diplomatik ve Siyasi Komite”, “Askeri ve Güvenlik Komitesi”, “Kültür, Spor, Medya ve Turizm Komitesi”, “Sosyal Kalkınma, Sağlık ve Eğitim Komitesi” ve “Ticaret, Sanayi, Yatırım, Altyapı ve Enerji Komitesi” olmak üzere beş alt komite bulunuyor.

İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Riyad’daki toplantıda Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin seyrinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi, işbirliğini güçlendirmeye yönelik atılabilecek adımların değerlendirilmesi ve anılan komitelerin çalışmalarının gözden geçirilmesi öngörülüyor.