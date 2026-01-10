halep-teki-son-mahalle-ypg-den-temizlendi

Suriye ordusu, SDG’nin Halep’ten ayrılması için sağlanan ateşkesi takiben Halep’te askeri operasyon başlattı. Operasyon çerçevesinde ordu, SDG’nin kontrolünde bulunan mahallelere ağır silahlarla müdahale ederken, Eşrefiyye mahallesinin büyük bir kısmını ele geçirdi. Çatışmaların sürmesinin ardından, SDG’nin bölgeden çekilmesi için uluslararası çabalarla yeni bir ateşkes kararı alındı.

MAHALLENİN YÜZDE 90’I TARANDI

Suriye ordusunun, Şeyh Maksud Mahallesi’nin yüzde 90’ından fazlasını terör örgütü YPG/SDG unsurlarından temizlediği bildirildi. Resmi kaynaklar, Halep’te devam eden terörle mücadele operasyonuna vurgu yaparken, “Suriye Arap Ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi’nin yüzde 90’ından fazlasında tarama işlemlerini tamamladı.” şeklinde ifadeler kullanıldı.

SURİYE SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN TESLİM OLUN ÇAĞRISI

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi’nde yürütülen operasyonlara dair bir yazılı açıklama yaparak, bölgeden ayrılmayan YPG/SDG unsurlarına ulaşarak, kendilerini ve kişisel güvenliklerini garanti altına aldırmak amacıyla hemen silahlarıyla en yakın askeri noktaya teslim olmaları çağrısında bulundu. Bakanlık, Suriye ordusunun “ulusal egemenliği tesis etmeye yönelik görevlerini kararlılıkla sürdürdüğünü, bölgenin güvenliği ve istikrarını sağlamak için her türlü ateş kaynağına karşı sert müdahalede bulunacağı” vurgusunu yaptı.

SON MAHALLE DE SDG İŞGALİNDEN KURTULDU

Operasyonlarını kararlılıkla sürdüren ordu, Halep kentinde terör örgütü YPG/SDG işgali altında bulunan son mahallenin de kurtarıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, “Şeyh Maksud Mahallesi tamamen temizlenmiştir. Sivil halkımıza evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları konusunda çağrı yapıyoruz.” denildi.