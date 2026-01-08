Halep’ten 142 Bin Sivil Göç Ediyor

Suriye Ordusu ile PKK’nın Suriye kolu olan SDG arasında devam eden sıcak çatışmalar gün geçtikçe tırmanıyor. Bugün, Suriye Ordusu, örgütün Halep’teki mevzilerine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

ŞEHİRDEN 142 BİN KİŞİ ÇIKTI

Suriye Resmi Haber Ajansı’nın verilerine göre, Suriye ordusu PKK/YPG’ye karşı operasyon düzenleyeceğini duyurduktan sonra, sivillerin Şeyh Maksud ve Eşrefiyye bölgesini terk etmesi yönünde çağrıda bulundu. Bu çağrının ardından 142 bin sivil şehirden çıkış yaptı.

12 GEÇİCİ BARINAK AÇILDI

Halep Merkez Müdahale Komitesi’ne dayandırılan bilgilere göre, “Seksen nakliye aracı görevlendirildi ve 12 geçici barınak açıldı; bunlardan 10’u Halep şehri içinde, ikisi ise Azez ve Afrin bölgelerinde bulunuyor. Yerinden edilmiş insanların akışı devam ediyor.” açıklaması yapıldı.

HALEP’TEKİ ÇATIŞMALAR

Halep şehir merkezinde 6 Ocak’ta başlayan PKK/YPG saldırıları sonucunda 1 asker ile 5 sivil hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı. Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına, onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile ek asker sevk etti. Çatışmalar nedeniyle kent merkezindeki resmi kurumların çalışmaları durdurulurken, okullarda ve üniversitelerde eğitime de ara verildi. Halep Uluslararası Havalimanı’ndaki uçuşlar ise askıya alındı. Terör örgütü PKK/YPG, aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi’nde bir okul ve hastaneyi hedef aldı.

SURİYE ORDUSU NOKTA OPERASYONLARINA BAŞLADI

Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinden SDG adı altında faaliyet gösteren terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedeflere yönelik nokta operasyonlarına başlamıştı. Bu süreçte sivillerin bölgeden uzaklaşması gerektiği bilgisi de paylaşıldı.