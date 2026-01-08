Halep’ten 142 Bin Sivil Göç Ediyor

halep-ten-142-bin-sivil-goc-ediyor

Suriye Ordusu ile PKK’nın Suriye kolu olan SDG arasında devam eden sıcak çatışmalar gün geçtikçe tırmanıyor. Bugün, Suriye Ordusu, örgütün Halep’teki mevzilerine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

ŞEHİRDEN 142 BİN KİŞİ ÇIKTI

Suriye Resmi Haber Ajansı’nın verilerine göre, Suriye ordusu PKK/YPG’ye karşı operasyon düzenleyeceğini duyurduktan sonra, sivillerin Şeyh Maksud ve Eşrefiyye bölgesini terk etmesi yönünde çağrıda bulundu. Bu çağrının ardından 142 bin sivil şehirden çıkış yaptı.

12 GEÇİCİ BARINAK AÇILDI

Halep Merkez Müdahale Komitesi’ne dayandırılan bilgilere göre, “Seksen nakliye aracı görevlendirildi ve 12 geçici barınak açıldı; bunlardan 10’u Halep şehri içinde, ikisi ise Azez ve Afrin bölgelerinde bulunuyor. Yerinden edilmiş insanların akışı devam ediyor.” açıklaması yapıldı.

HALEP’TEKİ ÇATIŞMALAR

Halep şehir merkezinde 6 Ocak’ta başlayan PKK/YPG saldırıları sonucunda 1 asker ile 5 sivil hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı. Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına, onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile ek asker sevk etti. Çatışmalar nedeniyle kent merkezindeki resmi kurumların çalışmaları durdurulurken, okullarda ve üniversitelerde eğitime de ara verildi. Halep Uluslararası Havalimanı’ndaki uçuşlar ise askıya alındı. Terör örgütü PKK/YPG, aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi’nde bir okul ve hastaneyi hedef aldı.

SURİYE ORDUSU NOKTA OPERASYONLARINA BAŞLADI

Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinden SDG adı altında faaliyet gösteren terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedeflere yönelik nokta operasyonlarına başlamıştı. Bu süreçte sivillerin bölgeden uzaklaşması gerektiği bilgisi de paylaşıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Malatya’da Yanan Ev İçin İnceleme Başlatıldı

Malatya'da meydana gelen yangın, bir evi tamamen kullanılamaz duruma getirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Gündem

Kocaeli’de Fırtına Sonrası Çatı Uçtu, Yangın Çıktı

Körfez'de meydana gelen fırtına, birçok evin çatısını uçurarak elektrik ve iletişim hatlarının kopmasına yol açtı, bir evde yangın çıktı. Dilovası'nda ise bir kişi tenteyle havada savruldu.
Gündem

Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi: Güvenlik Önlemleri Alındı

Talas'ta etkili rüzgar, bir ağacın otomobilin üzerine devrilmesine neden oldu. Olayda zarar gören araçla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.
Gündem

Fırtına Nedeniyle Gebze’de İki Araç Hasar Gördü

Kocaeli'nin Gebze bölgesinde etkili olan fırtına, cadde üzerindeki bir ağacın devrilmesine yol açtı. Olayda, park halindeki iki araç zarar gördü.
Gündem

Karaman-Konya Karayolunda Fırtına Sonucu Kaza Meydana Geldi

Karaman'da meydana gelen fırtınada, devrilen kamyonetin römorku karşı şeride fırladı. Olayda 3 araç devrildi ve bir kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.