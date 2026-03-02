Hamaney’in Eşi Mansure Hüceste Hayatını Kaybetti

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in eşi Mansure Hüceste Bakırzade, Tahran’da gerçekleşen saldırıların ardından ağır yaralı halde hastanede tedavi görüyordu. Bakırzade, bir süredir komada bulunuyordu ve hastanedeki tedavisinin sonunda hayatını kaybetti.

KOMADA YAŞAMINI YİTİRDİ

İran’da yayımlanan haberlere göre, “Dini Lider’in muhterem eşi, bir süredir komada bulunduğu hastanede hayatını kaybetti” denildi. Bu gelişmenin ülkede büyük bir üzüntüye neden olduğu bildiriliyor.

HAMANEY DE SALDIRIDA KAYBETTİ

Cumartesi günü Tahran’daki ofisine yönelik gerçekleştirilen saldırı sonucu, Hamaney de yaşamını yitirmişti. Bu saldırıda Hamaney’in kızı, damadı, torunu ve gelini gibi yakınlarının da hayatlarını kaybettiği duyurulmuştu. Saldırıların ardından ülkede yaşanan yas atmosferi, bölgesel gerilimi daha da artırmış durumda.