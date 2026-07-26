Hatice Şendil’in Bodrum Pozlarına Esprili Yorumlar

Hatice Şendil eşi Burak Sağyaşar ve dostlarıyla gittiği Bodrum tatilinden paylaştığı karelerle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun fotoğraflarındaki çekim açısı bacaklarını uzun gösterdi. Takipçiler bu duruma esprili yorumlar yaptı.

KAMERA AÇISI BACAK BOYUNU UZATTI

Bodrum Gündoğan’da tatil yapan Şendil’in fotoğraflarında bir detay dikkat çekti. Kamera açısı ve perspektif bacak boyunu uzun gösterdi. ‘Shop’u azalt’ ve ‘boyu üç metre’ yorumları geldi.

PİYANO PERFORMANSI BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Geçtiğimiz aylarda evinde piyano çaldığı video paylaştı. Video kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Şendil bu performansıyla takdir topladı.

ÖDÜLLÜ OYUNCU OLARAK TANINDI

2014 yılında ‘Dila Hanım’ dizisiyle ödül kazandı. Drama dalında en iyi kadın oyuncu seçildi.