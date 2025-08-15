Hava Durumu Tahminleri Açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre, ülkemizin kuzeydoğu bölgelerinin parçalı bulutlu, zaman zaman çok bulutlu olacağı, Trabzon ve Rize iç kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar alacağı belirtiliyor. Diğer illerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR DURUMU

Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif esmekte, ara sıra orta kuvvette yaşanmakta. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte. Meteoroloji, bu kapsamda 13 il için sarı kodlu uyarı verdi. Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılan illerde yaşayan vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara dikkat etmesi ve gerekli tedbirleri alması gerektiği bildirildi. Sarı kodlu uyarı yapılan iller ise şöyle: