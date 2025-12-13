Güllü Olayında Üçüncü Kişi İddiası Gündemde

gullu-olayinda-ucuncu-kisi-iddiasi-gundemde

Şarkıcı Güllü, 26 Eylül tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, Vali Akı Caddesi’nde yer alan 6. kattaki dairesinin kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek yaşamını yitirdi. Cenazesi İstanbul’da defnedilirken, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olay hakkında bir soruşturma başlatarak, tutuklamalar gerçekleştirdi. Tut’un kızı Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Ulu, yurt dışına çıkış hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle İstanbul’da gözaltına alındı ve ardından Yalova’ya getirildi. Ulu’nun babası ile birlikte iki kişi daha bu süreçte gözaltına alındı.

SAVCILIKTAKİ İFADELER

Savcılıkta ifadesi alınan Tuğyan Ülkem Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu’ya ise adli kontrol tedbiri olarak “ev hapsi” uygulanmasına karar verildi. Ulu, polis ekipleri tarafından Yalova’daki ikametine götürüldü. Ayrıca, Güllü’nün patronu Ferdi Aydın, yaşanan gelişmelerin ardından Esra Ezmeci’nin ‘Her Şey Ortada’ programına katılarak yeni iddialarda bulundu.

ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİ İDDİASI

Aydın, “Başka tutuklama da olacak. Sultan itirafında üçüncü bir kişiyi de söylemiş. Başka tutuklamalar bekliyorum. Üç değil, hatta 15 tane tutuklama bekliyorum. Bu işin içerisinde bir sürü insan var. İsim isim vermek istiyorum. Üçüncü kişi de Tuğberk, o da alınmalı. Zaten alacaklar.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Güllü’nün kendisine olaydan bir hafta önce, “Eğer başıma bir şey gelirse oğlumdan ya da kızımdandır” dediğini belirten Aydın, “Bilmiyorum acaba kadını korkutmuşlar mıydı… Keşke sorsaydım.” ifadelerini kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Estonya Vekilleri Kriz Yaşadı Alkol Sorunu Başgösterdi

Estonya milletvekillerinin Hindistan seyahati, Dalay Lama ile görüşmeden önce yaşanan alkol sorunu nedeniyle diplomatik bir krizle sonuçlandı. Olay, uluslararası ilişkileri etkileyen bir skandal haline geldi.
Gündem

Trabzonspor: İç Sahada 217 Gün Mağlup Olmadı

Trabzonspor, Süper Lig'deki tek iç saha kaybını geçen sezon Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla elde etti. Maç, 10 Mayıs'ta oynandı.
Gündem

Kamboçya Tayland Sınır Geçişleri Askıya Alındı

Kamboçya, Tayland ile yaşanan artan çatışmalar üzerine güvenlik önlemleri alarak sınır geçişlerini durdurdu. İki ülke arasında savaş riski yükseliyor.
Gündem

Endonezya’da Sel Ve Toprak Kaymaları Felaketi Yaşanıyor

Sumatra Adası'ndaki yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında ölü sayısının 1000'i aştığı rapor ediliyor.
Gündem

Taylor Swift Ekibine 197 Milyon Dolar Bonus Dağıttı

Taylor Swift, konser turnesindeki ekip üyelerine toplamda 197 milyon dolar ödeme yaptığı bilgisi gün yüzüne çıktı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.