Güllü Olayında Üçüncü Kişi İddiası Gündemde

Şarkıcı Güllü, 26 Eylül tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, Vali Akı Caddesi’nde yer alan 6. kattaki dairesinin kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek yaşamını yitirdi. Cenazesi İstanbul’da defnedilirken, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olay hakkında bir soruşturma başlatarak, tutuklamalar gerçekleştirdi. Tut’un kızı Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Ulu, yurt dışına çıkış hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle İstanbul’da gözaltına alındı ve ardından Yalova’ya getirildi. Ulu’nun babası ile birlikte iki kişi daha bu süreçte gözaltına alındı.

SAVCILIKTAKİ İFADELER

Savcılıkta ifadesi alınan Tuğyan Ülkem Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu’ya ise adli kontrol tedbiri olarak “ev hapsi” uygulanmasına karar verildi. Ulu, polis ekipleri tarafından Yalova’daki ikametine götürüldü. Ayrıca, Güllü’nün patronu Ferdi Aydın, yaşanan gelişmelerin ardından Esra Ezmeci’nin ‘Her Şey Ortada’ programına katılarak yeni iddialarda bulundu.

ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİ İDDİASI

Aydın, “Başka tutuklama da olacak. Sultan itirafında üçüncü bir kişiyi de söylemiş. Başka tutuklamalar bekliyorum. Üç değil, hatta 15 tane tutuklama bekliyorum. Bu işin içerisinde bir sürü insan var. İsim isim vermek istiyorum. Üçüncü kişi de Tuğberk, o da alınmalı. Zaten alacaklar.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Güllü’nün kendisine olaydan bir hafta önce, “Eğer başıma bir şey gelirse oğlumdan ya da kızımdandır” dediğini belirten Aydın, “Bilmiyorum acaba kadını korkutmuşlar mıydı… Keşke sorsaydım.” ifadelerini kullandı.